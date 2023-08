Asztalitenisz Idén az edzőpartnerekkel együtt 35-en voltak „táborlakók”. Mivel a dági sportcsarnokot felújítják, a tábort ezúttal Annavölgyön rendezték meg. A szervezők ezúttal is köszönetüket fejezik ki a segítségnyújtásért Annavölgy önkormányzatának és az Annavölgyi Bányász SE asztalitenisz-szakosztályának.

– A tábor létszáma az előző évekhez képest nőtt, sok új gyerek érkezett, ami pozitívum. Köszönet azoknak a „kiöregedett” utánpótlás-korosztályú játékosoknak is, akik az idei táborba már edzőpartnerekként tértek vissza. Fát ültettünk és gyümölcs lett belőle! Csak idézni tudom előző évi önmagam: köszönjük mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult ahhoz, hogy a vármegye asztalitenisz-utánpótlásának ilyen remek edzőtábort sikerült tartani. Nagyon sok ember munkája adódott ehhez össze, igazi csapatmunka volt! Ez a hét kicsit más volt, mint az előző évi táborok, hiszen idegen környezetben voltunk, de így talán más élményeket is adott a megszokottakon kívül a gyerekeknek. És persze így is kiderült, hogy ha akarjuk, akkor a lehetetlen nem létezik! – mondta Pósfai Zsolt főszervező, a Dág KSE asztalitenisz-szakosztályának vezetője, aki köszönetet mondott egész heti munkájukért azoknak az ifjú asztaliteniszezőknek is, akik próbálták „vissza- és átadni” a „kicsiknek” mindazt, amit az előző években a táborok során kaptak. Az említett játékosok: Pósfai Petra, Wieszt Kitti, Pósfai Bende­gúz, Varga László (Dág), Bánfalvi Péter, Varga Bence (Tata), Fekete László, Szklenár Máté (Esztergom), Gombola Bence (Kiskunfélegyháza).

Az egy hét nem csak a pingpongról szólt. A tábor vendége volt Bálint Eszter sportpszichológus, előadást tartott Tóth István maratonfutó, extrém sportoló, Benkő Péter színésztől pedig illemórát kaptak a fiatalok. Szendi János szervátültetett asztalitenisz-világbajnok, a Tatai AC játékosa dedikált mezt hozott az állandó dági asztalitenisz-kiállítás számára. A zárónap vendége volt Kreisz Tibor, az 1979-ben világbajnoki címet nyerő magyar férfiválogatott tagja, aki ajándékokkal érkezett és élménybeszámolót is tartott, valamint Sári László, a Magyar Asztalitenisz Szövetség Diák- és Egészségsport Bizottságának elnöke is. Kirándulás, élményfürdő, lángos parti és retró diszkó színesítette még a programot. Az utolsó napon a táborozók egy verseny keretében, több kategóriában mérették meg magukat, az abszolút kezdők pedig különböző fejlesztő feladatokban mérték össze tudásukat.

Az edzőtábor a Magyar Falu Program „Civil szervezetek programszervezési támogatása” kiírás keretében az FCA-KP-1-2022/4-000677 számú „Sporttal nevelni, sportra nevelni – közösségépítő sportrendezvények szervezése Dágon” című pályázat támogatásával jött létre.

Az edzőtábor megszervezésében több szponzor és támogató mellett Dág Község Önkormányzata, a Dág KSE és a Komárom-Esztergom Megyei Asztalitenisz Szövetség is szerepet vállalt.

Az edzőtábor fontosabb versenyszámainak eredményei csapatverseny: 1. Dág II. (Varga Gréta, Varga Karina, Csipkés Mór), 2. Esztergom I. (Bacsó Bence, Szabó Mátyás, Szklenár Zsombor), 3. Esztergom II. (Haraszti Tamás, Sipos Cody, Szele Dániel) a csapatverseny egyéni eredményei: I. kategória (ifjúságiak): 1. Varga Csanád (Dág), 2. Mihály Árpád (Kesztölc), 3. Varga Gréta (Dág) II. kategória (serdülők): 1. Szele Dániel (Esztergom), 2. Szklenár Zsombor (Leányvár), 3. Szabó Péter (Eternit) III. kategória (újoncok): 1. Csipkés Mór (Dág), 2. Bacsó Bence (Esztergom), 3. Haraszti Tamás (Esztergom) egyéni verseny: I. kategória – ifjúsági fiúk: 1. Mihály Árpád (Kesztölc), 2. Varga Csanád (Dág), 3. Szabó Mátyás (Esztergom) I. kategória – ifjúsági lányok: 1. Varga Gréta (Dág), 2. Kiss Réka (Eternit) II. kategória – serdülő fiúk: 1. Bacsó Bence (Esztergom), 2. Csipkés Mór (Dág), 3. Haraszti Tamás (Esztergom) II. kategória – serdülő lányok: 1. Varga Karina (Dág), 2. Klujber Boglárka (Tarján) III. kategória – újonc fiúk: 1. Érsek Kristóf (Tarján), 2. Pósfai Sándor (Dág), 3. Milánkovics Viktor (Eternit) III. kategória – újonc lányok: 1. Bánfalvi Boróka (Dág), 2. Szklenár Enikő (Leányvár) összevont lánybajnokság: 1. Kis Réka (Eternit), 2. Varga Karina (Dág), 3. Klujber Boglárka (Tarján)