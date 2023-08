A Mega Tech Thai Box SE és a Tatabányai Sport Club együttes szervezésében, Bányász Adrián főszervező irányításával szombaton, 18 órától (kapunyitás 17-től) a tatabányai Földi Imre Sportcsarnokban rendezik meg a Megatech 11-gálát. A korábbi években is telt házat vonzó eseményen ezúttal is muaythai és K1-összecsapásokat láthat a közönség, hazai és nemzetközi mérkőzések egyaránt lesznek. Magyarország ismert küzdősportolói lépnek a szorítóba. Jegyek a helyszínen is kaphatók.