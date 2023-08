MOL Magyar Kupa, 1. forduló Lábatlani ESE–DAC Nádorváros 1912 Lábatlan, szombat, 16.30.

Vármegyénk csapataink közül csak a Lábatlan szerepel hazai közönség előtt a MOL Magyar Kupa első fordulójában. Karcagi Pál együttese még másodosztályúként harcolta ki a jogot az indulásra, hiszen bejutott a vármegyei kupa 2022-23-as szezonjának döntőjébe, ahol aztán a Tata ellen vereséget szenvedett (1-4). A csapat azért ünnepelhetett is az előző szezon végén, hiszen nagy fölénnyel sikerült megnyernie a megyei másodosztályt, így Karcagi Pálék már a területi első osztály rajtjára készülnek. Az első tétmeccset azonban nem ott, hanem a MOL Magyar Kupában vívják majd.

– Három edzőmeccset játszottunk, mindegyik elérte a célját. Sajnos nem sikerült úgy megerősíteni a csapatot, ahogy szerettem volna, de a bajnokság rajtjáig van időnk még csiszolódni, viszont a kupában már szombaton mérkőzésünk lesz, ott is bízom a tisztes helytállásban – mondta a csapat vezetőedzője, Karcagi Pál.

Az ellenfél a patinás DAC Nádorváros 1912 lesz. Mint a csapat nevéből is látszik, a győri egyesület több, mint száz esztendős. A korábbiakban szerepelt az NB II-ben is, viszont egy újrakezdés miatt a megyei harmadosztályból kellett visszakapaszkodniuk. A legutobbi szezont a Győr-Moson-Sopron vármegyei első osztályban töltötték, ahol a 11. helyen zártak. A találkozó esélyese egyértelműen a vendégcsapat, de láttunk már a Lábatlantól többször is olyat, hogy elbánt az esélyesebb ellenfelével.