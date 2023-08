Ahogyan arról már beszámoltunk, a szokásoknak megfelelően ezúttal is telt házat vonzott hazánk egyik legrangosabb küzdősport-eseménye, amelyen a remek hangulat mellett izgalmas és színvonalas K1 és muaythai-összecsapásokat láthattak az érdeklődők, stílszerűen 11-et. A rendezvényt Szücsné Posztovics Ilona polgármester nyitotta meg, majd az egyre fokozódó hangulatban megkezdődtek a mérkőzések is. A rendezvény nemzetközi jelleget öltött, hiszen a magyar (köztük a Mega Tech Thai Box SE révén öt tatabányai) versenyzők mellet szerb és szlovák harcosok is ringbe léptek.

A látványos show-t és a kőkemény küzdelmeket Bányász Adrián főszervező, a Mega Tech Thai Box SE vezetőedzője értékelte lapunknak.

– Telt ház és remek hangulat jellemezte a gálát, amiért ezúton is köszönetet mondok mindazoknak, akik bármilyen formában segítettek a rendezvény megszervezésében és lebonyolításában. A visszajelzések alapján sikeres rendezvényt zártunk – tudtuk meg a főszervezőtől, aki értékelte versenyzői teljesítményét is.