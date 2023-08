Az NB II.-ben a harmadik forduló volt terítéken ezen a hétvégén. A 17:30-kor kezdődő találkozók egy kivétellel döntetlennel végződtek: a Nyíregyháza és a Budapest Honvéd összecsapása egy gólt sem hozott, így a felek 0-0-ra végeztek. A Gyirmót ugyan megszerezte a vezetést a Budafok ellen, ám mindössze hét percig tudta megőrizni, így ez a találkozó is döntetlenre végződött (1-1).

A BVSC hazai pályán lépett pályára, de nem sok babér termett: a Soroksár 2-1-re győzni tudott. A második soroksári gólt a korábban Dorogon is megfordult Hajdú Roland Gábor szerezte, míg a hazaiaknál nem állt be a Dorogról igazolt Hesz Olivér. Tovább szenved a Szombathelyi Haladás: a Csákvártól elveszenvedett 4-2-es vereség után most az osztályozón bennmaradt Kozármisleny ellen kapott ki a zöld-fehér csapat 2-0-ra. Ezzel a Haladás három kör után továbbra is nulla ponttal áll, csakúgy, mint a Mosonmagyaróvár. A határmenti csapat a Vasashoz látogatott, de nagyon sima, 5-1-es vereségbe futott bele. Az angyalföldi csapatnak ez volt az első győzelme, így két nyeretlen gárda csapott össze, de a Vasasnak így legalább már három pontja van. A légiósok hadát leigazoló ETO FC Győr tovább folytatja parádés szereplését, ezúttal Csákváron sikerült nyerni 2-1-re, így három kör után hibátlanul vezeti a tabellát a kisalföldi gárda. A csapatban ismét kezdő volt Keresztes Krisztián, akit Dorogról igazolt az ETO.

Az előző szezon meglepetéscsapata, az Ajka alaposan beragadt a rajtnál: a hétvégén 0-0-t játszott a Szeged ellen, ami önmagában nem rossz, de három kör után egy lőtt góllal állt a tavaly harmadik helyen záró csapat. Az Ajkának így kettő, a Szegednek viszont hét pontja van. Ugyanez a végeredmény született Kazincbarcikán is, ahová a Pécs látogatott. A pécsi gárda két győzelemmel a zsebbe utazott Csábi József csapatához, de gólt egyik csapat sem tudott szerezni, így 0-0 lett a vége. A kék-sárgák összecsapása is döntetlennel zárult Siófokon. A hazai csapat a 67. percben egyenlített a Tiszakécske ellen, így ez 1-1-el zárult. A hazaiaknál az exdorogiak közül Kitl Miklós a kezdőben kapott helyet, Girsik Áron a padról szállt be, míg a Komáromot megjárt Böndi Ádám szintén kezdő volt.