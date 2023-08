Két fordulót már lejátszottak a MOL Magyar Kupában, az eddigi küzdelmek után 34 alacsonyabb osztályú együttes maradt versenyben a végső győzelemért. A 3. körben csatlakoznak a mezőnyhöz az OTP Bank Liga és a Merkantil Bank Liga csapatai is, így 64 együttes várta a hétfő délutáni sorsolást, amelyen az NB I-es csapatok kiemeltek, így egymással nem kerülhettek párba.

NB II-es csapatot viszont kaphattak az élvonalbeli együttesek, és az Újpest FC, a Kecskeméti TE, a Puskás Akadémia és a valamint a Mezőkövesd is Merkantil Bank Liga-csapatot kapott ellenfélnek. Az újpestiek a PMFC otthonában szerepelnek, a Kecskemét Soroksáron próbál szerencsét, a Mezőkövesd Ajkán, a Puskás Akadémia pedig a Mosonmagyaróvár vendége lesz.

A párharcok a szokásoknak megfelelően egy mérkőzésen dőlnek el. A forduló hivatalos játéknapja szeptember 16.

Vármegyei csapataink közül négyen is érintettek voltak a sorsolásban: a Dorogi FC, az Opus Tigáz Tatabánya, a Komárom VSE, és a területi első osztályban szereplő Zsámbéki SK. Különösebben egyik csapatunk sem járt jól, hiszen bitang nehéz ellenfelek jöttek szembe: az NB III.-ban futballozó Dorogi FC a 14x-es bajnok Budapest Honvédot látja majd vendégül. A kispestiek ugyan most a másodosztályban szerepelnek, és ott sem különösebben jól, de ettől függetlenül így is osztálykülönbség van a két csapat között. Ennél is nagyobb a különbség a Zsámbék esetében, hiszen az NB II. listavezetőjét, a kimondottan NB I-es feljutásra hajtó ETO FC Győr lesz majd Bodó Lászlóék vendége. A kisalföldi gárda rengeteg minőségi légióst szerződtetett a nyáron, ennek megfelelően hat meccs után vezetik a másodosztály tabelláját, miután öt meccset is behúztak. A zöld-fehérek derbijén így cseppet sem a Zsámbék lesz az esélyes.

Azonos osztályban szereplő csapatot kapott a Komárom és az Opus Tigáz Tatabánya is, de egyik mérkőzés sem lesz egyszerű: a Komárom VSE az előző NB III.-as szezon bajnokát, a Veszprémet kapta, ráadásul Pető Tamásék fognak "hazai pályán" játszani. Azért idézőjeles, mert a veszprémiek Pápán játsszák hazai mérkőzéseiket. A két csapat már találkozott idén a bajnokságban, az első fordulóban, akkor döntetlen lett a vége, de azt a találkozót Komáromban rendezték. A Veszprém azt a meccset leszámítva minden meccsét megnyerte, így második a tabellán. A legnagyobb esélye a továbbjutásra talán az Opus Tigáz Tatabányának van. A kék-fehér gárda hibátlanul listavezető abban a csoportban, ahol az újonc Szombathelyi Haladás a hetedik. A szombathelyi gárda nem az NB II.-es Haladás, hanem Vas vármegye bajnokaként feljutó újonc, és a bajnokságban két győzelemmel és két vereséggel áll, míg a Bányász mind a négy meccsét behúzta eddig.