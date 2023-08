Martinek János szövetségi kapitány arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az augusztus 21. és 28. közötti olimpiai kvalifikációs világbajnokságra itthon készülő versenyzőkhöz az utolsó hétre csatlakoztak cseh, argentin és mexikói társak is, ezzel is erősödik, változatosabbá válik a vívófelkészülés.

"Jó a hangulat a táborban, Tatán kitűnőek a feltételek ahhoz, hogy az edzések mellett a rehabilitáció is sokszínű legyen. A folyamatos masszőri ellátás mellett mágneságy, szauna és hidegkamra is segíti a terhelésben megfáradt izmok és a szervezet karbantartását" - fogalmazott a kapitány. Hozzátette, a kettő kiegészíti egymást, edzés nem létezhet rehabilitáció nélkül. A versenyzők élnek is a lehetőséggel, nagyon népszerű körükben az összes rendelkezésre álló eszköz.

Martinek János elmondta, hogy a következő hetet a megszokott módon már mindenki a saját klubjában tölti, ott végzik az egyéni finomhangolásokat, utolsó simításokat, és a hét végén elutazik a csapat az angliai Bath-ban sorra kerülő világbajnokságra.

A krakkói Európa Játékokon Gulyás Michelle és Bőhm Csaba már indulási jogot szerzett Párizsra. A vb-n mindkét nemnél 3-3 kvótát osztanak.

A vb magyar indulói: férfiak: Bőhm Csaba, Bereczki Richárd, Demeter Bence, Koleszár Mihály (egyéni), Regős Gergely, Szép Balázs (váltó); nők: Gulyás Michelle, Barta Luca, Bauer Blanka, Guzi Blanka (egyéni), Alekszejev Tamara, Réti Kamilla (váltó); Szép Balázs, Simon Sarolta (vegyes váltó).