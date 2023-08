A közelmúltban Liverpoolba szerződő Szoboszlai Dominik édesapja, a korábban Tatabányán is futballozó Szoboszlai Zsolt szerint a Debreceni VSC-re komoly erőpróba vár a Rapid Wien ellen, de véleménye szerint a hajdúságiak nem esélytelenek a továbbjutásra – írja a Haon.hu. A párharc első mérkőzését csütörtökön, 21 órától rendezik Bécsben.

Szoboszlai Dominik évekig a Red Bull Salzburg utánpótláscsapataiban pallérozódott, édesapja ezért is van képben az osztrák focival kapcsolatban.

– Nagyon komoly erőfelmérő előtt áll a Loki, azt pedig tudni kell, hogy gyakorlatilag az osztrák Fradival játszanak majd. Szerintem az ő bajnokságuk erősebb, mint a magyar. Azt is mondhatnám, hogy kiegyensúlyozottabb. Több olyan együttes is van, akik megpróbálják megfogni a Salzburgot, bár nem szokott nekik sikerülni. Magyarországon ilyen csapatból kevesebb van, aki mondjuk fel tudná venni a Ferencvárossal a harcot, akár költségvetésben, vagy játékoskeretben.

Anno nagyon agresszív csapat benyomását keltették bennem, rengeteg külföldi játszik náluk. Ha nem is pontosan légiósok, hiszen osztrák állampolgárok, de átvették azt a mentalitást, ami jellemzi az ottani csapatokat. Kemény lesz, de bízom a DVSC sikerében

– fogalmazott Szoboszlai Zsolt.

Érdekesség, hogy a Rapidnak magyar riválisok ellen kék-két győzelem, döntetlen és vereség a mérlege Európában: az UEFA Kupa 1979/80-as szezonjában a selejtező első körében a Diósgyőrrel szemben búcsúzott kettős vereséggel, 4-2-es összesítéssel, majd ugyanennek a sorozatnak az 1981/82-es idényében a hazai döntetlen után Székesfehérváron 2-0-ra verte a Videotont és továbbjutott. Legutóbb 1985-ben csapott össze magyar ellenféllel a bécsi csapat, akkor a Kupagyőztesek Európa-kupájában (KEK) saját közönsége előtt 5-0-ra győzte le a Tatabányát, majd az idegenben elért 1-1-gyel, összesítésben 6-1-el vette sikerrel a párharcot.