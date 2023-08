Lehengerlő magyar szereplést figyelhettünk július elején az U23-as és ifjúsági kajak-kenu világbajnokságon: a fiatalok az esemény történetének eddigi legeredményesebb produkcióját bemutatva 44 érmet szereztek, közte 25 aranyat, a nemzetek versenyét pedig utcahosszal nyerték meg. A versenynaptár szokatlan alakulása miatt idén a vb-t rendezték meg az említett korosztályok Eb-je előtt, amire nem kellett sokat várni: két és fél héttel a világbajnokság vége után már Portugáliában gyülekeztek a kajakosok és a kenusok, hogy összemérjék az erejüket a kontinensviadalon. A magyarok népes csapattal indultak, összesen negyvenhat fő szállt hajóba Montemor-o-velhóban, amely nem teljesen egyezett meg a vb-kerettel; új arcok is bizonyíthattak.

A sportolók motiváltan versenyeztek, annak ellenére, hogy az év fő eseményén, a világbajnokságon már túl voltak: az első döntős napon (szombat) három magyar aranynak örülhettünk, Csikós Zsóka U23 K-1 1000 méteren győzött, az ifjúságaknál pedig Kollek Bálint K-1 1000, Mészáros Milán és Mitropoulos Iliász pedig C-2 1000 méteren bizonyult a legjobbnak. A henger vasárnap indult be: a délelőtti programban hat egységünk is az első helyen zárt. Opavszky Réka U23, Kiss Ágnes pedig ifjúsági C-1 500 méteren diadalmaskodott, az idősebbek között pedig két elsőéves is begyűjtött egy-egy Európa-bajnoki címet: K-1 500 méteren Rugonfalvi-Kiss Janka és Hidvégi Hunor is győzött, utóbbi ráadásul holtversenyben. A Kiskó Réka, Biben Karina, Nemes Réka, Bakó Olga összeállítású kajak négyes 500 méteren az U23-asok, a Bauer Zita, Tölgyesi Flóra, Horváth Kata, Szegedi Angelina kvartett pedig a ifik között nyert.

Délután még erre is rátettek egy lapáttal a fiatalok: rögtön az első futamban ifjúsági K-2 500-on Samu Péter és Hidvégi Zalán lett első, ugyanebben a számban pedig Fodor Bence és Balogh Gergely az U23-asok között volt a leggyorsabb. Kiss Ágnes esetében már megszámlálni is nehéz, hányadik aranyérmét gyűjti a nyáron: az ifik között C-2 500-on Molnár Cseperkével együtt győzött. Biben Karina és Szellák Szabina párosa U23-ban, Gombás Alíz és Pető Hanna duója az ifik között lett Európa-bajnok K-2 500 méteren. Lugosi Gergely és Juhász István ifjúsági C-2 500 méteren a vb-arany mellé az Eb-győzelmet is begyűjtötte. A már emlegetett Kiss Ágnes a harmadik aranyát is begyűjtötte délután, C-1 200 méteren utasította maga mögé a mezőnyt. Tölgyesi Flóra ifjúsági K-1 200 méteren hajszállal verte a brit riválisát, majd az utolsó két futam is magyar aranyat hozott: Győre Panna és Benkucs Kira az ifik, Opavszky Réka és Gönczöl Laura pedig az U23-asok között volt megállíthatatlan C-2 200 méteren.

A magyar fiatalok így 19 arany-, 6 ezüst- és 5 bronzéremmel zárták a portugáliai Eb-t, amivel minden idők legsikeresebb korosztályos kontinensviadalát teljesítették. A Tatai Hódy SE egyesületét az ifjúsági korú Hidvégi Zalán és az U23-as Hidvégi Hunor képviselte a versenyen. Mindketten kiválóan szerepeltek.

Zalán a kajak kettesek és négyesek ötszáz méteres távján indult. Mindkét egység a 3 héttel ezelőtt megrendezett világbajnokságon aranyérmet szerzett, ezért joggal reménykedhettek a sikeres szereplésben. Az előfutamokból egyenes ágon -a középfutamokat kihagyva- a vasárnapi döntőbe jutott a páros és a négyes hajó is. Vasárnap először a párosok döntőjét rendezték meg. Zalán párjával, Samu Péterrel a táv felénél vette át a vezetést, majd körülbelül fél hajó előnnyel nyerte meg a versenyt. Nem volt sok idejük pihenni a négyesek döntője előtt. A táv egészében az élbolyban haladtak, de a vezetést nem tudták átvenni, így második helyen értek célba. Később tudtuk meg, hogy a futam alatt Zalán lábtámasza eltörött, és nem tudta teljes egészében átadni az erejét a hajónak. Mindezek ismeretében kimondhatjuk, hogy ez a 2. hely igazán bravúros volt, és ha ez a technikai probléma nem merül fel, győzhettek volna. A négyes hajóban Zalán Samu Péterrel (KSI), Kollek Bálinttal (MTK) és Tamás Gergővel (Győr) versenyzett együtt.

Hunor egyes hajóban indult az Európa-bajnokságon. 1 000 méteren erősnek tűnt az előfutama, ezért taktikázott. Nem törekedett az első helyre, amivel rögtön döntőbe juthatott volna, hanem a középfutamból biztosította helyét a döntőbe. Az ötszáz méteres távon viszont - látva az előfutam sorsolását - rögtön a győzelemre tört, ami sikerült is neki. Ezzel a teljesítménnyel egyenes ágon a középfutam teljesítése nélkül jutott a döntőbe. Szombaton rendezték meg az 1000 méteres döntőket. Nem voltak jók az előzmények. Hunor enyhe gyomorrontással küzdött a futam előtt. A döntőben végig a középmezőnyben haladt, és az 5.-től minimális különbséggel elmaradva a 6. helyen ért célba. Ez bizony nem volt rossz teljesítmény az U23-as korosztály újoncától, a 19 éves Hidvégi Hunortól. Ám ő ennél is többre vágyott. A vasárnapi ötszáz méteres döntőben be akarta bizonyítani, hogy nem véletlenül volt ennek a számnak az elmúlt évben az ifjúsági világbajnoka. A rajt után norvég vetélytársa egy hajó előnnyel vezetett a mezőny előtt. Hunor a 3-4. helyen haladt a táv nagy részében. Alig várta, hogy túlélje az első háromszáz métert, ahol a maradék erejével megindíthatja a hajót. Vetélytársai lassan lemaradtak tőle, már csak a norvég fiú volt előtte. A célban viszont már utolérte. Egyszerre ért be mindkét versenyző, így ebben a számban holtversenyben norvég-magyar győzelem született.