MOL Magyar Kupa, 2. forduló

Augusztus 27, vasárnap, 16:30

Tarr Andráshida SC-Opus Tigáz Tatabánya

Az NB III.-as bajnokikon elért sikereket követően a kupában is a győzelem a célja az Opus Tigáz Tatabánya csapatának. Erre minden esély meg is van, hiszen az ellenfél a Zala vármegyei első osztályban szereplő Andráshida lesz. Maga a helyszín nem lesz ismeretlen, hiszen az Andráshida korábban stabil NB III.-as csapat volt, azonban kiesését követően egy osztállyal lejjebb szerepel, és az előző kiírásban nem is voltak versenyben a feljutásért.

A Zala vármegyei bajnokság már elkezdődött, az Andráshida (mármint a Tarr Andráshida, hiszen a városnak két csapata van, a másik Magnetic Andráshida TE néven fut) egy győzelemmel és egy döntetlennel kezdett, a kupában pedig épp az Esztergom ellen jutott tovább egy sima, 4-0-s sikerrel. Az Opus Tigáz Tatabánya mind a négy meccsét megnyerte az NB III.-ban, a kupában pedig Balatonalmádiban sikerült továbbjutni egy 3-0-s sikerrel.