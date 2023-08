Noha az olimpiai kvótát már a júniusi Európai Játékokon megszerezte Pekler Zalán, szó sincs arról, hogy elkényelmesedett volna – sőt! A komáromiak 23 éves puskása négy aranyéremmel a lengyelországi multisportesemény legeredményesebb versenyzője volt, ám az ünneplést nem vitte túlzásba, rövid pihenő után ismét munkába állt. Jó oka volt rá, ugyanis csütörtökön kezdődik Bakuban a sportlövők idei főversenye, a világbajnokság, amely ugyan olimpiai kvalifikációs, de Pekler már „csak” érmekért harcol.

„Az idén már többször bizonyítottam, hogy jó formában vagyok – hangsúlyozta Pekler. – A rengeteg munkának, amit az edzéseken elvégeztem, az Európai Játékokon meglett az eredménye. Abból, hogy az adott versenynapon milyen érzésekkel, gondolatokkal kelek fel, általában már lehet következtetni a formára – Wroclawban mindennap úgy ébredtem, hogy képes vagyok aranyérmet nyerni. A hat versenyszámból négyben sikerült, és bár sportlövészetben nehéz jósolni, úgy érzem, jó eséllyel pályázom arra, hogy Azerbajdzsánban is dobogóra állok. Szeretném kihasználni a világbajnokságon is, hogy jó évem van, azzal a céllal utazom, hogy legalább egy érmet szerzek.”

Pekler Zalán jó emlékeket őriz a baki lőtérről, ahol májusban valósággal sokkolta a mezőnyt. A világkupa-sorozat azeri állomásán szenzációs, 636.2 körös világcsúcsot lőtt a férfi légpuska alapversenyében, ám nem sokáig örülhetett, mert a kínai Seng Li-hao 637.9 kört ért el, így visszavette a rekordot. Mindenesetre a világbajnokság előtt biztató, hogy puskásunk mindkét számban képes kimagasló teljesítményre: 10 méter mellett 50 méteren is nyert már egyéniben világkupaversenyt az idén, ráadásul az olimpiai indulás jogát is puska összetettben harcolta ki.

„A világbajnokság főpróbája volt az azeri világkupaverseny, amelyen légpuskában világcsúcsot lőttem – emlékezett vissza Pekler Zalán. – Igaz, csak kilencven percig volt érvényben a rekord, mégis a mai napig büszke vagyok az eredményemre – az már csak ráadás, hogy utána megnyertem a döntőt. A világbajnokságra nézve jó előjel, hogy aranyérmet szereztem, mert ott volt a mezőnyben az összes nagy riválisom, akik a vébén is lőállásba lépnek, indiaiakat és kínaiakat is megelőztem.”

Noha a világbajnokság két héten át tart, a lebonyolítás sajátossága, hogy az olimpiai számokat tömbösítve rendezik meg. A pénteki légpuska vegyes páros után szombaton a 10 méteres egyéni versennyel folytatódik a program, majd vasárnap már 50 méteren is érmeket osztanak, vagyis rengeteget számít a jó formaidőzítés – az edzőtáborban erre is készültek a magyar sportlövők.

„Az elmúlt két hetet a puskás és a pisztolyos válogatottból sokan a Fehér úti lőtéren töltöttük, nem túlzás, hogy reggeltől estig edzettünk – mondta a komáromi puskás. – Sokunk jó formáját megalapozta az edzőtábor, a hangulatra sem lehetett panasz. Elég csak a férfi puskacsapatra gondolni, amellyel tíz és ötven méteren is aranyérmet szereztünk az Európai Játékokon, a sikeres szereplés pedig abból is adódott, hogy megvan az össz­hang a srácokkal. Nemcsak sporttársak, hanem barátok is vagyunk, a lőálláson kívül is jó kapcsolatot ápolunk, a versenyen és a magánéletben egyaránt bízhatunk egymásban. Sportlövőként meglehetősen egyhangú az alapozásunk, nehéz is megtörni a monotonitást. A Fehér úton lövőedzéseket végeztünk, túl vagyunk a technikai finomhangoláson, amely naponta hat órát vett igénybe. Emellett mindenki egyénileg, a saját igényének megfelelően, testi adottságaihoz mérten, esetleg személyi edző segítségével végezte a fizikai munkát. Mindent egybevéve napi nyolc órát töltöttünk azzal, hogy hatékony legyen a felkészülésünk.”