Az előző szezonban a nőknél és a férfiaknál is 14 csapat alkotta az élvonal, vagyis az NB I. mezőnyét. Ez az előttünk álló, 2023-24-es szezonban sem változik, mint ahogyan az sem, hogy az első osztályban egyetlen csapatunk kap majd helyet, mégpedig a férfiaknál a bajnoki bronzérmes (és a Magyar Kupában a negyedik helyen végző) MOL Tatabánya KC. A nőknél továbbra sincs vármegyei tagja az élvonalbeli bajnokságnak.

Az NB I B-ben, vagyis a másodosztályban annyiban nincs változás, hogy továbbra is 16 együttes alkotja mindkét nem bajnokságának mezőnyét. A férfiaknál továbbra is az előző szezonban a hetedik helyen végző Tatai AC képviseli majd vármegyénket a pontvadászatban, a hölgyeknél azonban lesz változás, ugyanis az előző szezonban a negyedik helyen végző Komárom VSE mellé csatlakozik az Esztergomi Vitézek együttese. Az esztergomiak az előző szezonban a második helyen végeztek az NB II. Északi csoportjában, ami ugyan nem ért volna automatikus feljutást, de az országos szövetség döntése értelmében az esztergomiak a következő szezont a másodosztályban kezdhetik.

Az NB II-ben, tehát a harmadosztályban azonban több változás is történt. Az előző szezonban (a nőknél és a férfiaknál is) hat, egyaránt 12 csapatos csoportban küzdöttek egymással a csapatok, az előttünk álló bajnokságban viszont már csak 64-es lesz a mezőny nyolc, egyaránt nyolccsapatos csoporttal. Ami az előző szezont illet: vármegyénk férficsapatai közül a Komárom a második, a Tarján pedig a negyedik helyen végzett Északnyugaton, a következő szezonban mindketten az A-csoportba kaptak besorolást. A nőknél mind a négy vármegyei gárdánk az Északi csoportban játszott, ahol a második helyezett Esztergom mellett a Tatabánya a 10., a Dorog a 11., a Tata pedig a 12., utolsó helyen végzett. Ez azt is jelenti, hogy 2023-24-ben nem lesz vármegyei női csapat a harmadik vonalban, hiszen az Esztergom feljutott, utóbbi három viszont kiesett.

Így aztán a vármegyei női bajnokság mezőnye is alaposan átalakul. Komárom-Esztergom és Fejér évek óta közös bajnokságot szervez, az előző szezonban 10, az előttünk állóban pedig már 14 női csapattal. Szűkebb hazánk együttesei, így az előző szezonban az ötödik helye végző Ács és a hetedikként záró Környe, valamint az említett három NB II-es búcsúzó egyaránt az Északi csoportba került. A férfiaknál az előző szezonban nyolc csapat alkotta a mezőnyt (köztük a Komárom második helyen végző második csapata, a negyedik Kisbér és a sereghajtó Ács), ami számában nem, összetételében azonban változik: az Ács és a Komárom mellett új induló lesz az Esztergomi Vitézek és a MOL Tatabánya U23, a Kisbért viszont már nem láthatjuk.