A Vármegyei Kupa 2. fordulóját rendezték a hétvégén. Nagy meglepetések történtek vasárnap este, hiszen az előző, és a két évvel ezelőtti kupagyőztes, a Tatai AC búcsúzni kényszerült, pedig már 2-0-ra is vezetett Nagy Attila duplájával, végül a Nyergesújfalu 4-2-re nyert, így a bajnok jutott tovább. Ennél is nagyobb meglepetés talán az, hogy a bajnoki címre hajtó Koppánymonostor is bukott, méghozzá egy másodosztályú csapat ellen. A lila-fehérek ugyan nem kaptak ki, de a 0-0-s döntetlen is azt jelenti, hogy a Csolnok jutott tovább a párharcból.

Az első osztályú csapatok közül búcsúzott az Esztergom is, miután nagyon sima, 6-0-s vereségbe szaladt bele hazai pályán a Sárisáptól. A hazaiak kerete alaposan kicserélődött a nyáron. A két csapat a bajnokságban is összecsaphat majd, így az Esztergomnak lesz lehetősége a visszavágóra. A vendégektől Yousif Zsemil mesterhármast szerzett. Szintén búcsúzott az Almásfüzitő is a Kecskéd elleni rangadón. A hazaiak pedig kétszer is megszerezték a vezetést, de Linczmaier László csapata az utolsó tíz percben kétszer is eredményes volt, így végül 3-2-re győzött.

Az Oroszlány papíforma-vereséget szenvedett hazai közönség előtt, hiszen a Bábolna 4-0-ra győzni tudott, így nem nagyon volt kérdés a továbbjutás. A Tát sem kérdezett, a hárombetűs települések csatáján 3-1-re verte az Etét Kun Imre csapata, így tovább is ment a következő körbe. A „legolcsóbban” a Lábatlan úszta meg, hiszen pályára sem kellett lépnie a továbbjutáshoz, miután a Piliscsév nem állt ki, így Karcagi Pál csapata is ott van a következő körben.

Az első fordulóból elmaradt Vértesszőlősi SE-Zsámbéki SK találkozót is most pótolták. Itt az első félidő még szoros volt (1-2), de a szünet után kinyílt az olló, miután a Vértesszőlős kapusa piros lapot kapott, és a bajnoki címre törő, emberelőnyben játszó Zsámbék végül 5-1-es győzelmet aratott.