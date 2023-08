"Talán éredmes kiemelni, hogy a kártyajátékot ezúttal tabletek segítségével játszottuk. A LoveBridge rendszer magyar fejlesztés, amelyet a világ sok országában (pl. USA) is használnak. Segítségével dinamikusábbá válik a játék és sok szabálytalanság megelőzhető" - mondta el Lévai Ferenc, aki ismertette a verseny körülményeit is. Az 53. Bányász Kupa nemzetközi bridzs verseny ma a legnagyobb vidéki verseny és országosan is csak a Budapesti Nemzetközi Bridzs Fesztivál (IBBF) előzi meg. A 22 csapat és 46 pár ezúttal új helyszínen, a Földi Imre Sportcsarnokban ideális körülmények között mérte össze erejét. A résztvevők mindegyike gratulált a versenyteremhez. Tágas, levegős, áthallásmentes és nyugodt körülményeket biztosítottak a csarnok munkatársai. Szombaton a csapatversenyen kiélezett küzdelem folyt, amelyet a Gulyás csapat (Gulyás Dániel, Hódosi Péter, Hittmann László, Harangozó László) nyert meg. A legjobb tatabányai csapat a Tatabánya-TSC (Benedek Béla, András Imre, Hegyi András, Lévai Ferenc) lett. Vasárnap a 2x28 leosztásos párosversenyen is kiváló versenyzők indultak. Itt meglepetés született. A nagyon tehetséges Jalsovszky Janka-Vági Máté fiatal pár több válogatottat és magasabban kvalifikált párt megelőzve lett a verseny győztese.

A legjobb tatabányai pár a Benedek Béla-András Imre pár lett. Részt vett a versenyen Fischer Brigitta, aki az USA válogatottban meghívottként korábban világbajnok lett. Ugyancsak indult a magyar U16-os válogatott, amelynek tagjai az előző héten Hollandiában a korosztályos világbajnokságon szerepeltek igen kiválóan. A versenyzők javaslatára és a TSC vezetésének egyetértésével a jövőben remélhetően végleges helyszínként, a sportcsarnokban rendezzük versenyünket. A csarnok akár kétszer ennyi versenyzőt is kényelmesen képes befogadni" - zárta beszámolóját Lévai Ferenc.