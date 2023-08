NB III., Északnyugati csoport, 3. forduló

Komárom VSE–Caola SC Sopron

Komárom, vasárnap, 17:30

A soproni futball történetének elmúlt tíz évéből egy könyvet lehetne írni, de csak ha az előző szezonra koncentrálunk, elmondható, hogy a szerencse melléjük állt. Az újjáformálódó Sopron még csak meg sem nyerte a Győr-Moson-Sopron vármegyei első osztályt, hiszen 11 pontos hátránnyal lett második, mégis mehetett az NB III.-ért. Sőt, nem csak mehetett, hanem a szerencsének köszönhetően osztályozót sem kellett játszania érte. Ez a változás, miszerint a nem bajnok csapat is feljuthat, csak ettől a kiírástól él.

Az újonc soproni gárda egyelőre ugyanúgy áll a tabellán, mint a Komárom: egy döntetlen és egy vereség a mérlege. Azonban a Komárom elég peches volt az első két meccsén: az előző szezon nyugati bajnoka, a Veszprém elleni 2-2-es döntetlen jól hangzik, de vezetett is a Komárom, a listavezető Kelen ellen pedig perceken múlt a pontszerzés (1-2). A Sopron még nem szerzett gólt ebben a szezonban, a Kelen elleni nyitányon 3-0-ra kapott ki, ezt követően pedig 0-0 lett a III. Kerület elleni meccs. A két gárda így nyilvánvalóan mostanában nem találkozott egymással, de László Péterék célja egyértelműen a győzelem. Az egyetlen nehezítő körülmény az lehet, hogy szerdán is pályán volt a KVSE, a vasárnapról elhalasztott MOL Magyar Kupa-találkozón Gyömörére utaztak, ahol 8-0-s sikert arattak a Kajárpéc ellen, míg a Sopron nem volt érdekelt ebben a kiírásban. A Komárom a 11., a Sopron a 12. helyen áll a tabellán.

A forduló többi mérkőzésén is lesznek érdekes párharcok. Fejér vármegyei rangadót is rendeznek, ahol a Puskás Akadémia II. fogadja majd a Bicskei TC-t. Itt a hazaiak még pontot sem szereztek, míg a Bicske mind a két meccsét megnyerte. A szintén hibátlanul álló Kelen SC ezúttal az újonc Szombathelyi Haladáshoz látogat a zöld-fehérek rangadóján. A pont nélküli ZTE FC II. (a Dorogtól és a Tatabányától szenvedett vereséget) a korábbi dorogi edző, Németh Szabolcs által irányított Csornát fogadja. A sereghajtó, szintén pont nélküli ETO Akadémia a Veszprémet látja vendégül a hétvégén. Volt egy előrehozott találkozó is a fordulóból, itt a III. Kerület és a Gyirmót FC II. találkozott. A vendég gyirmótiak már kettővel is mentek, végül mégis 2-2 lett a vége.