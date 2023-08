MOL Magyar Kupa, 1. forduló Balatonalmádi SE–Opus Tigáz Tatabánya 0-3 (0-2) Balatonalmádi, vezette: Práth D. (Urgyán A., Gyana G.). Balatonalmádi: Borda (Jójárt, 90.) – Frey, Ács, Balatoni, Horváth B. (Hartman, 90.), Gerendai (Piri, 76.), Bencsik (Kovács, 61.), Hoffer, Matejkó, Németh (Horváth, M., 90.), Bodnár. Tatabánya: Balla – Forró, Kiprich (Soltész, 61.), Székely, Katona (Angyal, 61.) – Márton, Letenyei (Kocsis, 61.), Szegleti (Hadobás, 46.), Zacsek, Szegő – Árvai (Német, 61.). Vezetőedző: Gyürki Gergely. Gólszerzők: Letenyei (29.), Szegleti (30. - büntetőből), Kovács (89. - öngól).

Egy augusztusi balatoni túra mindig vonzó, kivéve most, amikor ilyen hideg van. Ettől eltekintve a tatabányaiak tüzesen kezdték a találkozót a Balatonalmádi ellen. Előbb a 29. percben Árvai csente el a labdát a kapustól, majd a lövése egy védőről épp Letenyei elé pattant, aki nem hibázott. Utóbbi egy perccel később is főszereplő volt, amikor őt rántották le, a megítélt büntetőt pedig Szegleti értékesítette. Az Opus Tigáz Tatabányának több esélye is volt a harmadik gólt meglőni, ám erre a 89. percig kellett várni, amikor egy furcsa öngóllal nőtt a vendégek előnye. Így aztán magabiztosan, 3-0-al ment tovább a Tatabánya.