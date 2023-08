Új játékos leigazolását jelentette be az NB III. Észak-Nyugati csoportjában szereplő Dorogi FC Tóth László személyében.

A 28 éves középpályás a Jánoshidai SE csapatánál kezdte a labdarúgást, majd Jászberénybe, később a Puskás Akadémia U15-ös korosztályához került. A Puskás játékosaként az NB I-es kerettagságot is kivívta magának, felcsútiként 4 alkalommal az első osztályban is pályára lépett. Volt a Balmazújváros, a Vasas és a Kazincbarcika játékosa is, meghatározó NB II-es éveit azonban Szolnokon töltötte. Az elmúlt idényt a III. Ker. TVE-nél kezdte meg, onnan került Egerbe, ahol a kezdőcsapat tagjaként 5 gólt szerzett. Az aktuális szezonban már jutott neki játékperc a harmadosztály észak-keleti csoportjának első játéknapján, ám próbajátékán mutatott teljesítménye meggyőzte a dorogi szakmai stábot a közös folytatásról.