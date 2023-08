A Klaksvíkar Ítróttarfelag a Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában a Ferencvárost, a második körben a svéd bajnok BK Häckent búcsúztatta, és mivel bejutott a harmadik fordulóba, már biztosan csoportkörös lesz valamelyik kupasorozatban. Ha alulmaradna a következő két párharcában, a Konferencia-liga főtábláján akkor is szerepelhet ősszel. Hazai pályán az FTC és a Häcken ellen is gól nélküli döntetlent játszottak, de a budapesti visszavágón 3–0-ra győztek, szerda este Göteborgban viszont a rendes játékidőt követően 2–2, a hosszabbítás után 3–3 volt az állás, s a tizenegyespárbajt nyerték meg 4–3-ra. Turi Géza csütörtökön az M1 aktuális csatornán elmondta, az ő dolga az ellenfél játékosainak felmérése. Azt térképezi fel és elemzi, a büntetők során a kapusok hogyan szoktak védeni, hogyan reagálnak, merre vetődnek, milyen jeleket adnak a testükkel, mire érdemes figyelni a nekifutásnál.

„Elmondtam a fiúknak, mit gondolok, hová kell rúgniuk, és ezt be is tartották, a kapusommal pedig átnéztük az összes várható rúgó tizenegyesét. Szinte az összes játékos esetében eltaláltuk, hova fogja rúgni, és egyet sikerült is megfognia” – mesélte Turi, aki 2002-ben bajnok lett a Zalaegerszeggel, legutolsó magyar klubja a Tatabánya volt, és 2006 óta él Feröeren.

A kapusedző felidézte, évről évre lépkednek előre, tavaly csak tizenegyespárbajban maradtak le a továbbjutásról a koszovói FC Ballkani ellen, most pedig nagy álmuk vált valóra.

A KÍ következő ellenfele a norvég bajnok Molde FK lesz a BL-selejtezőben. Turi elmondta, máris elkezdődött a felkészülés a párharcra. Kedvező számukra, hogy a Molde stílusa hasonló, mint a Häckené, illetve a feröeriek két edzője is játszott, majd edzősködött Norvégiában, ezért jól ismerik a következő riválisuk stílusát.

„Nagyon remélem, hogy lesz még ilyen fajta meglepetés, de biztos vagyok benne, hogy rengeteg munka lesz benne” – mondta Turi Géza.

Saját klubjukról elmondta, azok a játékosaik, akik félprofik, olyan cégnél dolgoznak, amely egyben támogatója is a csapatnak, ezért munkaidőben is elengedik őket az edzésekre, a mérkőzésekre, illetve a külföldi túrákra.