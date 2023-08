A 2022-23-as szezonra alaposan átalakult a harmadosztályú vármegyei bajnokság Északi csoportjának mezőnye az egy évvel korábbihoz képest. Bár a csapatok száma (12) nem változott, a mezőny négy helyen kicserélődött: a második helyen végző Dunaszentmiklós, a harmadik Zsámbék II. és a negyedik Baj felment a másodosztályba, míg a Széchenyi TSE erre a szezonra nem nevezett. Helyükre a második vonalból visszatért a Pilismarót és Süttő (ők az előző szezonban a második csapatukat indították a harmadik vonalban, vagyis az egyik süttői csapat helyére jött a másik), míg délről érkezett a Dunaalmás és a Naszály, valamint két év kihagyás után ismét versenybe szállt a Tatabányai Vasas.

Magabiztos címvédés a kiváló ősznek köszönhetően

A Tardos a 2019-es ötödik hely után egy évvel később már az élen állt, amikor a pandémia miatt lezárták a bajnokságot, majd a 2021-es ezüstérem után tavaly hatalmas fölénnyel végzett az élen. 25 mérkőzésükből 23-at megnyertek és 13 pontot vertek a második helyen végző Dunaszentmiklósra. A másodosztályú részvétel nem vállalták, de ilyen előzmények után a 2022-23-as szezonnak is esélyesként vágtak neki. Az őszi idényben egy kivételével az összes mérkőzésüket megnyerték, mindössze a Tatabányai Vasas vendégeként hullajtottak el két pontot (3-3). Tavasszal ugyan többször is botlottak, de az ősszel összeszedett előny így is bőven elégségesnek bizonyult bajnoki címük megvédéséhez. A tardosiak ráadásul ráadásul duplán is dupláztak: támadójuk, Kovács Henrik 2022 után idén is a bajnokság gólkirálya lett, tavaly 41, idén 46 találattal.

A dobogó lett a remek tavaszi idény jutalma

A Dunaalmás tavaly emlékezetes körülmények között nyert bajnoki címet a Déli csoportban. Egy éve a második helyről várták a zárófordulót, ahol gyakorlatilag bajnoki döntőt vívtak a listavezető Bakonysárkánnyal. A bajnoki cím megszerzéséhez győzniük kellett, amit saját közönségük előtt meg is tettek, 2-0-s sikerrel gyűjtötték be az aranyérmet. A címvédésre viszont nem volt lehetőségük: no nem azért, mert feljutottak volna (a másodosztályú szereplést nem vállalták), hanem, mert a vármegyei igazgatóság versenybizottsága átsorolta őket az Északi csoportba. Ősszel sem szerepeltek rosszul (helyezést szándékosan nem írunk egyetlen csapatnál sem az őszi idény végére vonatkozón, mivel a kizárások miatt az akkori tabella egészen máshogy fest mint az adatbank.mlsz.hu-n jelenleg elérhető), de miután a mezőny első fele (a kiemelkedően szereplő Tardost leszámítva) roppant kiegyensúlyozott volt, minden esélyük megvolt arra, hogy dobogón végezzenek. Bár a tavaszt a Tatabányai Vasas otthonában elszenvedett 2-1-es vereséggel kezdték, begyújtották a rakétákat és a hátralévő nyolc meccsükből hetet megnyerve (különösen a Tardoson aratott 3-0-s sikerük volt emlékezetes) megszerezték az ezüstérmet.

A Tatabányai Vasas két év szünet után vágott neki a vármegyei bajnokság küzdelmeinek. A fiatal tatabányai gárda bravúros, 5-4-es győzelemmel kezdett Dunaalmáson, ezt követően azonban visszacsúszott a középmezőny végére. Az utolsó őszi fordulótól azonban elképesztő formába lendült a Vasas: az utolsó fordulóig az összes mérkőzését megnyerte (az ezüstérmes Dunaalmást például hazai pályán 2-1-re, a bajnok Tardost idegenben 5-4-re verte) és a második helyre jött előre. Ha az utolsó fordulóban, Naszályon is győztek volna, megtartották volna ezt a pozíciójukat, de miután kikaptak 2-1-re, a Dunaalmás végül megelőzte őket. Az újrakezdést követően elért harmadik hely azonban így is szép teljesítmény.

Sűrű volt a középmezőny első fele

A Szomód az előző szezonban elért hatodik helyezés után előre lépett, hiszen ezúttal a negyedik helyet szerezte meg. Az őszi idényt követően a csapatnak minden esélye megvolt arra, hogy dobogóra kerüljön, tavasszal azonban valamivel gyengébben teljesített, így nem tudta megtartani pozícióját a Dunaalmással és a Tatabányai Vasassal szemben. Összességében azonban így sem lehet különösebb panasz a csapat teljesítményére, amely a megszerezhető pontok éppen felét gyűjtötte be.

A TABAK az előző szezonban hetedik lett, a Szomódhoz hasonlóan azonban két pozíciót javított a mögöttünk hagyott idényben, így idén ötödikként zárta a bajnokságot. Két vereséggel, ráadásul 0-10-es gólkülönbséggel indítottak, de aztán összeszedték magukat és felzárkóztak a középmezőnyhöz, ahol aztán ellavíroztak a bajnokság végéig. Az Északi csoport tipikus középcsatának tekinthetjük a tokodaltáróiakat.

A Naszály az előző szezonban a hatodik helyen végzett délen és ezt a pozícióját északon is megtartotta mögöttünk hagyott bajnokságban. A csapat remekül, három győzelemmel kezdett, de aztán némileg visszaesett a teljesítménye. A csapat végül különösebb kilengések nélkül vitte végig szezont és végzett a középmezőnyben.

Nagyot változott a (futball)világ Pilismaróton az utóbbi időben. A marótiaknak a 2021-22-es szezonban remek csapatuk volt, amely sokáig reális eséllyel pályázott a megyei másodosztály megnyerésére. A hajrában azonban túl sok pontot szórtak el, így végül a harmadik helyre futottak be. Tavaly nyáron aztán anyagi és szakmai problémák miatt már csak a harmadosztályra neveztek, de miután szinte egy kezdőcsapatra való meghatározó futballistájuk távozott, várható volt, hogy nem tudnak egy, az előző szezonhoz hasonló produkciót nyújtani. Ettől függetlenül ősszel még jól teljesített az akkor még a dobogóért küzdő csapat, tavaszra viszont kipukkadtak a marótiak és a hetedik helyre csúsztak vissza.

Tova tűntek a (nem is olyan) régi szép idők

Vértestolnán egy sikeres időszakot (2013 és 2017 között egy-egy első, második és harmadik hely északon) követően 2018-ban egy évre megszűnt a felnőttfutball, a 2019-es újraindulás pedig igencsak keserves volt. A beszűntetett 2019-20-s szezonban egyetlen pontot sem szerzett a csapat, egy évvel később pedig hat ponttal lett utolsó. A 2021-22-es bajnokságban aztán már két csapatot is sikerült megelőzniük, ami a kilencedik helyre volt elegendő. A tolnaiak pontot ezúttal ugyan kevesebbet szereztek, mint tavaly, de egy helyezésnyit így is előre léptek, ezúttal ugyanis nyolcadikak lettek. Úgy tűnik, ha lassan is, de újra erőre kap a vértestolnai labdarúgás.A Süttő két éve még a harmadik helyen végezett a másodosztályban, miközben egy tartalékcsapatot is indított a harmadik vonal Északi csoportjában. Az előző szezonban az első számú gárda már csak a 12. helyet szerezte meg, míg a tartalék megtartotta nyolcadik pozícióját. Tavaly aztán az egyesület már nem bírta el két felnőttcsapat fenntartását és a harmadik vonalra nevezett. Az őszi idényben nem szerepeltek rosszul, ekkor még a dobogó sem tűnt elérhetetlennek számukra, tavasszal azonban visszaestek és a kilencedik helyen végeztek. Ennél még a tartalék is jobban szerepelt az elmúlt években, így aztán kijelenthetjük: nem az előző szezon volt a süttői futballtörténelem csúcsa...

Úgy tűnik, Bajóton is véget értek a szép futballidők. A helyi Szikra 2016 és 2018 között zsinórban három bajnoki címet szerzett északon, majd a feljutást követően egyből harmadik lett a megyei másodosztályban. Azóta középcsapatnak számított a Bajót a második vonalban, de tavaly már csak a harmadosztályra neveztek. Ősszel nem szerepeltek rosszul, versenyben voltak a dobogóért, a tavasz azonban tragikusra sikerült: mind a kilenc (tegyük gyorsan hozzá: nem törölt) meccsüket elveszítették, ezeken rúgtak 6 gólt, cserébe kaptak 61-et. A végeredmény: 10. hely.

Nem tudták végigvinni a szezont

Az Annavölgy, a Bajna és a Szárliget már az előző szezonban is a vert mezőnyhöz tartozott: az Annavölgy végig sem tudta csinálni a bajnokságot, míg a Szárliget 10. a Bajna pedig 11., utolsó előtti lett. A helyzet a mögöttünk hagyott idényben még rosszabb lett: az őszi idény végén az említett trió tagjai foglalták el az utolsó három pozíciót, majd a téli szünetben a Szárliget visszalépett. A rendszeres létszámproblémák és az ezzel összefüggő eredménytelenség miatt aztán tavasszal előbb a Bajna, majd (egymás után másodszor) az Annavölgy is "beadta a kulcsot", így aztán mindhárom csapat a kizárás sorsára jutott.

Zűrzavaros bajnokság Nehéz szezonon van túl a megyei III. osztály Északi csoportja: rengeteg volt a létszámproblémák miatt elmaradt, elhalasztott, vagy éppen félbeszakadt mérkőzés. A csapatok által lejátszott meccsek számában így nagy volt a különbség a bajnokságon belül, a visszalépések (illetve kizárások) miatt is gyakran "borult" a tabella, amely szinte csak a bajnokság végére "egyenesedett ki". A bajnokság szinte követhetetlenül zajlott, ahogy már fentebb is írtuk, az őszi szezon végén kialakult tabellának nem sok köze van ahhoz, ami az adatbank.mlsz.hu-n jelenleg visszakereshető a 12. fordulót követően. Csak remélhetjük, hogy a következő szezon már nyugodtabban fog telni, lehetőleg kizárások nélkül...

Északi csoport, végeredmény

1. Tardos 18 13 3 2 79-28 42

2. Dunaalmás 18 11 2 5 59-41 35

3. Tatabányai Vasas 18 10 3 5 48-30 33

4. Szomód 18 8 3 7 39-34 27

5. TABAK 18 8 2 8 32-46 26

6. Naszály 18 7 5 6 56-36 26

7. Pilismarót* 18 7 3 8 50-50 23

8. Vértestolna 18 5 1 12 29-59 16

9. Süttő 18 5 - 13 21-44 15

10. Bajót* 18 4 2 12 32-77 13

11. Szárliget kizárva

12. Bajna kizárva

13. Annavölgy kizárva

* 1 pont levonva