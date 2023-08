A Komárom-Esztergom vármegyei U19-es bajnokság északi csoportjában fog indulni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Mezőőrs-BSZH csapata, így ebben az osztályban összesen tíz csapat fog viaskodni egymással. Az U16-os bajnokságban szintén jelen lesznek a Mezőőrs fiataljai, ahogy az U14-ben is.

A nőknél is vannak más megyéből nevező csapatok, az U19-es korosztályban szintén a Mezőőrs, az U16-ban pedig a mezőőrsiek mellett a csákváriak is elindulnak - utóbbi már Fejér vármegye. A más vármegyében indulás egyébként megszokott dolog, az idei Öregfiúk kiírásban például a Komárom és a Zsámbék a Fejér vármegyei bajnokságban indul majd el, de a felnőtt almásfüzitői női csapat is Fejér megyét választotta.