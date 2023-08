MOL Magyar Kupa, 1. forduló Móri SE–Dorogi FC 0-3 (0-1) Mór, vezette: Muhari G. (Kiss B., Molnár A.). Mór: Janky – Végvári, Gosztonyi, Bezerédi, Tar, Varga, Paulik (Loi, 46.), Sötét, Mészáros (Hartl, 77.), Tetzl, Radács (Szabó, 83.). Vezetőedző: Németh Bálint. Dorog: Belányi – Forgó G., Ferkó Á., Selmeci (Harmat, 46.), Berkó (Nagyházi, 46.), Bokán Barnabás, Vígh (Barna, 46.), Ferkó M., Papp, Balla (Schäffer, 80.), Lénárth (Bokán Bence, 83.). Vezetőedző: Bekő Balázs. Gólszerzők: Vígh (32.), Balla (63.), Harmat (81.). Kiállítva: Ferkó M. (50., Dorog).

Hasonló cipőben jár a két alakulat, hiszen a Dorog a másod-, a Mór a harmadosztálytól búcsúzott az előző szezonban, így most egy osztállyal lejjebbről szeretnék megoldani a feljutást. A találkozó esélyese a Dorog volt, hiszen egyrészt játékban van, másrészt eddig minden meccsét megnyerte az NB III.-ban. Most is közel került ehhez az első félidőben, hiszen Vígh volt eredményes. A szünet után emberhátrányba került a Dorog, de ez sem veszélyeztette a győzelmet, hiszen előbb Balla, majd a cserepadról beszálló Harmat is eredményes volt, így a Dorog magabiztosan jutott tovább a Mór ellen.