NB III., Északnyugati csoport, 3. forduló

Balatonfüredi TC-Dorogi FC

Balatonfüred, vasárnap, 17.30.

A dorogi futballcsapat és szurkolói akár le is táborozhatnak Balatonfüreden, hiszen most vasárnap az NB III.-ban játszanak majd ott, a MOL Magyar Kupában pedig két hét múlva, akkor azonban egy másik helyi csapat ellen. A Dorog jól kezdte az NB III.-as bajnokságot, hiszen Bekő Balázs harmadik helyen álló csapata mindkét eddigi meccsét megnyerte, ráadásul már a kupában is ment egy kört, így egyelőre nincs ok a panaszra dorogi oldalon. A Balatonfüred csapata régi ismerős az NB III.-ban, évek óta vármegyeicsapataink ellenfele, így jól ismerjük őket. Ami az idei kezdést illeti: az első körben győzni tudtak a Gyirmót II. ellen 1-0-ra, viszont a Bicskétől 2-0-s vereséget szenvedtek az előző fordulóban, így három ponttal állnak a tizedik helyen.