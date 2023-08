Most tudtunk sokat javítani a technikán és a ritmuson is, mert nekem abban van még lemaradásom és azon múlik, hogy kijöjjön a jó eredmény. Remélem, hogy a vb-n már tényleg meg tudom csinálni, fizikailag és fejben is rendben leszek. Rá vagyok pihentetve a világbajnokságra és az edzések is egész jól sikerültek mostanában. Szerintem sikerülni fog.