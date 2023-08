A két klub kissé hasonló cipőben jár, hiszen az előző bajnokságot úgy ahogy van, szívesen elfelejtené. A Mór az NB III.-ban mérette meg magát, és bizonyosodott súlytalannak, míg a Dorogi FC sereghajtóként búcsúzott a másodosztálytól - bár nagyobb erőkifejtéssel, mint a Mór. Az viszont biztos, hogy mindkét gárda visszalépett egy-egy osztályt, így a Dorog az NB III.-ban, a Mór a vármegyei első osztályban küzdhet a feljutásért. Kettőjük közül a Dorogi FC van játékban, hiszen a csapat már két NB III.-as meccsen túl van, ráadásul eredményesen: mindkettőt megnyerte, a Zalaegerszeg és a Budaörs ellen is sikerült nyerni, míg a Fejér vármegyei első osztály csak augusztus 19-én fog kezdődni, így a borvidéken fekvő csapat első tétmérkőzését játssza majd vasárnap. A dorogiaknál több játékosnak is lehet emléke a Dorogról, hiszen Harmat Zsombor a Zsámbék játékosaként találkozott kétszer a Mórral, de a Budaörsről igazolt játékosok is játszottak már Móron ellenfélként.

MOL Magyar Kupa, 1. forduló

Augusztus 6, vasárnap, 16:30

Móri SE-Dorogi FC