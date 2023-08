A területi másodosztály is kezdetét veszi a hétvégén, ezúttal minden meccs vasárnap lesz. Az újoncok közül a Tatabányai Vasas hazai környezetben kezdi meg a szezont, az ellenfél az Ászár lesz. A hazaiak nem bajnokként jutottak fel, de ettől függetlenül jó játékerőt képviselnek, így vélhetően nem a kiesés elől fognak menekülni. Az Ászár is stabil középcsapatnak számított az elmúlt szezonokban, így jó nyitányra van kilátás. Az előző szezon egyik meglepetéscsapata, a Piliscsév is hazai pályán kezd, méghozzá a Zsámbék II. ellen. A hazaiak erősödtek, a vendégeknél nagy kérdés, hogyan tudnak majd kiállni, hiszen a nagycsapat létszáma kisebb lett, így nem tudnak annyi játékost "visszaadni", mint eddig.

Az ácsiaknak nem indult jól a szezon, hiszen a harmadosztályú Oroszlány ellen búcsúztak a kupától, most a bajnokságban Bajon kezdenek. A hazaiak esélyesebbnek tűnnek, de az első forduló mindig kiszámíthatatlan. A másik újonc, a Tardosi FC-TAC jól belehúzott, hiszen Csolnokon kezdi majd a szezont. A hazaiak egyértelműen a dobogóra törnek, a Vármegyei Kupában nulla rúgott gólon tartották a Koppánymonostort, ami jól jelzi a csapat erősségét. A Tardos két bajnoki cím után vállalta a másodosztályú szereplést, ráadásul a Tatai AC-val együttműködésre lépett, ami több játékos érkezését is jelentett.

A Dunaszentmiklós és a Nagyigmánd nerm ismeretlen egymás számára, tavaly már jó meccseket vívtak, ez a mostani szezonban is így lehet. A vendégeknél edzőváltás volt, a távozó Járóka Mátyás helyett Gucsi Tamás lett a tréner. A bajnoki cím talán legnagyobb esélyese, a Mocsa Gyermelyen kezdi meg a szezont, míg az első osztálytól búcsúzó, de oda visszavágyó Környe Kisbérre utazik majd az első körben.