A magyar U17-es leányválogatott nagyszerű teljesítményt nyújtva, mind a hat mérkőzését megnyerve szerezte meg az aranyérmet a Törökországban zajló korosztályos Európa-bajnokságon.

A dr. Sike József által irányított csapat a csoportkörben Spanyoloroszág (15-8), Olaszország (13-7) és Horvátország (11-5) ellen is fölényes győzelmet aratott, így 9 ponttal az első helyen végzett az A-csoportban. A negyeddöntőben a házigazda Törökország sem volt komoly ellenfél (19-3), az elődöntőben pedig a csoportkört követően ezúttal is hat góllal (11-5) sikerült felülmúlni az olaszokat. A szombati fináléban aztán ismét Spanyolország volt az ellenfél.

Ez a mérkőzés már sokkal nehezebb volt, mint a csoportkörben vívott találkozó. Az első negyed után 1-1, a másodikat követően pedig 3-3 volt az állás. A harmadikban 4-3-ra vezettek a spanyolok, ekkor azonban a magyar válogatott 3 perc és 13 másodperc alatt zsinórban öt gólt szerzett és 8-4-re fordított. A negyed végére a spanyolok felzárkóztak ugyan 9-6-ra, de a háromgólos előnyt már nem adta ki a kezéből a magyar csapat, amely végül 11-8-ra győzött.

Három esztendő alatt egyébként a harmadik aranyérmét nyerte a roppant tehetséges generáció: a 2006-2007-ben született hölgyek eddig fantasztikusan teljesítettek, hiszen megnyerték az U15-ös Eb-t, az U16-os vb-t, most pedig az U17-es kontinensviadalt, ráadásul úgy, hogy három éve veretlenek. A magyar válogatott keretének két tatabányai játékos is tagja volt: Sóti Lili Sára és Zantleitner Helga egyaránt a Tatabánya Women Water Polo felnőttcsapatának játékosai. Előbbi két gólt is szerzett a tornán, a horvátok és a törökök ellen is eredményes volt.