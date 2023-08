Vármegyei Kupa, 2. forduló

Oroszlányi SZE–Bábolnai SE

A harmadosztályú Oroszlány már egy bravúrt végrehajtott azzal, hogy egy egy osztállyal magasabban rangsorolt ellenfelet búcsúztatott az első körben, de most még egy ennél is nagyobb kellene, hiszen a hétvégi ellenfél az élvonalbeli Bábolna lesz. A hazaiak a szebb napokat látott Ácsot búcsúztatták az első körben (3-2), bár a szebb napok igaz az Oroszlányra is, hiszen a harmadosztályban kellene helyt állnia, ami az előző szezonban nem sikerült, hiszen utolsó lett a csapat a Déli csoportban. Bábolnán szebb napokat él a futball, Józsa Péter vezetésével az előző szezont az első osztály ötödik helyén zárta a klub. A nyáron több új játékos érkezett a sárga-zöldekhez, akiknek még be kell illeszkednie a csapatba. Az első meccsét a Kisbéren, szorosan nyerte meg a csapat (2-1), az Oroszlány ellen viszont esély nyílik a nagyobb gólkülönbségű győzelemre is.

Etei SE–DG Tát SE

Az „újjáalakuló” etei focicsapat sikerrel kezdte a szezont, még ha nem is győzelemmel. A harmadosztályú csapat a másodosztályba kipottyant Környe ellen ért el 2-2-esdöntetlent, és a kiírás értelmében ez továbbjutást ér. Mint ismert, az Ete és a Császár egy éves házassága véget ért, így már mindkét csapat egyedül indul útnak. Gyüszi Leventééknek nem lesz egyszerű dolga, hiszen két osztállyal magasabbról érkezik az ellenfél a Tát személyében. Kun Imre csapata is játszott már tétmeccset a szezonban, de abban kevés köszönet volt, hiszen a MOL Magyar Kupában simán, 4-0-ra kikaptak Pápán. Ettől függetlenül a Tát jóval erősebbnek tűnik, és az előző kiírásban is a legjobb négyig meneteltek a vármegyei kupában.

FC Esztergom–Sárisápi BSE

Ebben a körben már több olyan mérkőzés is lesz, ahol két első osztályú csapat mérkőzik meg egymással. Ilyen lesz az északi rangadó, az Esztergom-Sárisáp összecsapás is. A két gárda ellentétes utat járt be az elmúlt hetekben: az előző bajnokságban az Esztergom jobb pozícióban zárt, mint a Sárisáp, de a hazaiak gyengültek a nyáron, a vendégek pedig erősödtek. Egy-egy tétmeccs már mindkét gárda lábában van, itt is vannak különbségek: az Esztergom a MOL Magyar Kupában egy sima vereségen van túl (0-4 Andráshidán), míg Fenyvesi Lászlóék simán (6-0) jutottak túl az első fordulón a Szákszend ellen.

Almásfüzitői SC–Wati-Kecskéd KSK

Ebben a párosításban is biztosan búcsúzni fog egy első osztályú csapat. Mindkét gárda komoly erősítéseket jelentett be a nyári szünetben, így bizakodva várhatják a bajnoki rajtot. Az előző szezont mindkét gárda az alsóházban zárta, ami némi csalódást okozott, így ebben a szezonban kettőzött erővel próbálnak meg javítani, amire jó esély mutatkozik a kupában is. Az előző fordulóban mindkét támadógépezet aktív volt, a Kecskéd hetet rúgott a másodosztályú Bakonysárkánynak (7-1), míg az Almásfüzitő tizenegy gólig meg sem állt a harmadosztályú Császár otthonában (11-0), így nehezen elképzelhető, hogy ez a meccs 0-0-ra végződjön.

Csolnoki SZSE–Koppánymonostori SE

Mindkét alakulat úgy jutott tovább az első fordulóból, hogy egy „csoporttársát” verte. A másodosztályú Csolnok a szintén ebben az osztályban szereplő Dunaszentmiklóst gyűrte le (6-2), a Koppánymonostor pedig a Vértessomló testén keresztül jutott ebbe a fordulóba (3-1). A papírforma azért egyértelműen a vendégek sikerét predesztinálja, de a Csolnok hazai pályán okozott már meglepetéseket. A bajnoki címre törő Vigh-csapat a kupában is szeretne minél messzebbre jutni, így kötelező lesz számára a Csolnok legyőzése.

Tatai AC–Nyergesújfalu SE

A két évvel ezelőtti kiírás döntősei vívnak egymás ellen a kupanap rangadóján. Mindkét csapat egyértelmű célja a kupagyőzelem, ráadásul a bajnokságban is egymás riválisai: az előző szezonban a Nyergesújfalu a bajnoki címet ünnepelhette, míg a Tata a kupagyőzelem mellett a bronzérmet húzta be, és ennél alább most sem szeretné adni. A vendégektől távozott a vezetőedző, Darabos Gábor, a hazaiaknál pedig több új erősítés érkezett a nyáron, így Wéber Roland csapata egyértelműen a bajnoki címre hajt. Mindkét csapat játszott már a szezonban, a Tata a Perbáltól kapott ki a MOL Magyar Kupában (6-2), míg a Nyerges szerdán játszott halasztott meccset a Baj ellen a vármegyei kupa első körében, ahol sima továbbjutást ünnepelhetett (4-1).

Az 1. forduló fordulóból elhalasztott mérkőzésen

Vértesszőlősi SE–Zsámbéki SK

Ezt a találkozót még az első fordulóból halasztották el, miután a Zsámbék a MOL Magyar Kupában szerepelt, és 3-1-re nyert is Asványrárón. A papírforma azért itt is elég egyértelmű: az élvonalbeli Vértesszőlős egy szenvedős tavasz után még meg is gyengült, a Zsámbék pedig az NB III.-ban töltötte az előző esztendőt. Most újra egy bajnokságban szerepel a két gárda, de más-más célokkal fog nekivágni az idénynek.

Mindegyik mérkőzést vasárnap, 17 órától rendezik.

A Piliscsévi SE–Lábatlani ESE találkozó elmarad, a Lábatlan játék nélkül, 3-0-val jutott tovább a harmadik fordulóba.