A 47 esztendős sportember tragikus esetét követően a verseny rendezősége, ahogy azt a veol.hu is megírta, leállította a versenyt. A szomorú esemény apropóján megkérdeztük a kiváló tatai autóversenyzőt, Hernádi Lászlót. Arra kértük őt, aki szintén járatos a rali világában, hogy a történések lehetséges okairól mondja el szakmai véleményét.

– Szomorú dolog ez, még úgy is, hogy személyesen nem ismertem a balesetet szenvedett pilótát, Nemes Csabát. Az a véleményem, látva az esemény fotóit, hogy a bajnak két oka is lehet. Az egyik, hogy a versenyautókat manapság az egyes kategóriákban nagyon „kikönnyítik”, jobban, mint amennyire kellene. Ettől a súly-lóerő arány sokat javul. A másik pedig hogy mind a rali, mind a hegyi szakágban nagyon sebessé váltak a gyorsasági szakaszok. Túlságosan tempósak, hosszú egyenesekkel, nyújtott kanyarokkal.

Hernádi László szólt arról is, hogy ma már nem technikás versenypályákat alakítanak ki, hanem nagyon gyorsakat.

– Annak az egyik eredője, hogy jelentős sérülés keletkezett az autón az, hogy egy nagyon-nagyon gyors szakaszon történhetett az ütközés. Ott, ahol az autó elveszítette a tapadását. És azt se feledjük, a Lada azért már nem mai járgány. Feltehetőleg többször átesett már karambolokon és rengeteg javításon. A kaszni így folyamatosan gyengült az anyagaival együtt.

– Ez is vezethetett ahhoz, hogy ilyen súlyos sérülés keletkezett – emelte ki a sikeres pilóta. – Megnézném azt is, hogy a bukócső milyen állapotban volt, ha ennyire „összecsuklott” az autó. Persze mindezt a technikai bizottságnak kellene szigorúbban vizsgálnia, valamint a rendezőknek és a felügyelő testületnek illene átfogó ellenőrzést elrendelnie, ha ilyen gyors pályákat jelölnek ki vagy építenek. A gyors kanyarok elé „kifizetődő” gumilassítókat tenni, hogy az autók ne teljes gázzal érkezzenek ezekbe a gyors kanyarokba. A legjobb persze az lenne, ha visszatérnénk a régi jól bevált technikás, szűk kanyaros pályákra, ahol az autók nem kétszázzal repesztenek be a kanyarokba. Ilyen pályán ugyanis nem a vakmerőségén múlik, hogy hogyan vállalja el valaki a kanyart, hanem inkább a technikai tudás lép előtérbe.