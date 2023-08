Ahogy az NB I., úgy az NB II. is kezdetét vette a hétvégén. A Nyíregyháza (ahol az erőnléti edző a tatabányai Darabos Balázs, a Nyergesújfaluval bajnoki címet nyerő Darabos Gábor fia) 2-0-ra verte a Siófokot. Érdekesség, hogy mindkét csapatban pályára lépett ex-dorogi játékos: a hazaiaknál Rjaskó Mihály, a vendégeknél Kitl Miklós és Szedlár Zoltán, valamint a korábban Komáromban futballozó Böndi Ádám is játszott. Az újonc BVSC győzelemmel kezdte a másodosztályt, miután 1-0-ra sikerült legyőzni a Szombathelyi Haladás csapatát.

A vendégeknél is volt ismerős arc, Nyíri Vince Tóbiás korábban szintén játszott Dorogon. A győri derbi volt talán a legjobban várt meccs az NB II.-ben, hiszen az ETO FC Győr teljesen átalakult a nyáron, és szinte egy kezdőcsapatnyi légióst szerződtetett, míg a Gyirmót FC Győr hagyományosan jó szokott lenni a másodosztályban. A zöld-fehér csapat öt külföldivel kezdte a mérkőzést, plusz hárman a kispadról álltak be, míg a Gyirmót 11 magyarral játszott. Végül az ETO 3-2-re nyert, így a korábbi dorogi Medgyes Zoltán nem örülhetett, viszont az ETO kapitánya, a Dorogról igazolt Keresztes Krisztián annál inkább.

Érdekes meccset hozott a Kozármisleny-Tiszakécske találkozó is, mindkét gárdában közös, hogy egyrészt a kiesés elől menekültek az előző szezonban, másrészt a bennmaradás ellenére az edzőváltás mellett döntöttek. A veezetést a Tiszakécske szerezte meg, ám a 93. percben egyenlített a Kozármisleny. A pontszerzéshez viszont ez is kevés volt, hiszen a 96. minutumban Horváth Zoltán is betalált, így a Tiszakécske 2-1-re nyert. Az NB I.-től búcsúzó Budapest Honvéd Csákváron kezdte meg a másodosztályú szereplését, és 2-1-re nyert.

A másik kieső, a Vasas már nem volt ennyire boldog, hiszen nagy meglepetésre hazai pályán 1-0-ra kapott ki a Budafoktól. A forduló egyetlen döntetlenje Ajkán esett, itt a hazai csapat a Soroksárral játszott 1-1-es döntetlent. Egygólos győzelmet aratott a Szeged-Csanád Grosics Akadémia és a Pécsi MFC is: előbbi a Kazincbarcika otthonában nyert 1-0-ra, míg utóbbi hazai pályán nyert a Mosonmagyaróvár ellen.