Csaknem háromszázan neveztek ezúttal a megmérettetésre, 3,2 és 13,2 kilométeres távon lehetett indulni. A versenyen külön futamot rendeztek az óvodásoknak is, amelyen mintegy negyven apróság vett részt.

Horváth György, a Komárom Európa Futóegyesület vezetőségi tagja arról beszélt, a Fenyves-futás nem csupán a városban, hanem országszerte is ismert, hiszen hazánk több pontjáról is érkeztek versenyzők. A futóknak a nagy hőséggel is meg kellett birkózniuk.