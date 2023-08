NB III., Észak-Nyugati csoport, 4. forduló Dorogi FC–Puskás Akadémia FC II. 1-1 (0-1) Dorog, vezette: Molnár R. (Blum D., Turi M.). Dorog: Tulipán – Nagyházi (Hoszpodár, 59.), Forgó (Tóth L., 46.), Ferkó Á. (Ferkó M., 90.), Selmeci, Berkó, Harmat, Vígh (Bokán Barnabás, 75.), Papp, Barna (Balla, 59.), Lénárth. Vezetőedző: Bekő Balázs. Puskás: Auerbach – Umathum, Fodor, Kern (Vékony, 60.), Janyickij, Ominger, Jablonszkij (Dimitriev, 82.), Posztobányi, Makara, Vajda, Dusinszki (Demeter, 86.). Vezetőedző: Vanczák Vilmos. Gólszerzők: Selmeci (79.), illetve Vajda (30.).

Ugyan a Dorog remekül, a Puskás Akadémia pedig borzasztóan kezdte az NB III-as szezont, mégis inkább a vendégek voltak az esélyesei a párharcnak. Ennek megfelelően támadólag is léptek fel a találkozón és fél óra után meg is szerezték a vezetést Vajda Roland találatával. A vezetést követően is ment előre a felcsúti gárda, de a Dorog jól zárta a területeket. A szünet után sem nagyon változott a meccs képe, azonban a gólszerző csapaté igen: Selmeci József Bendegúz a 79. percben egyenlíteni tudott. A Puskás ugyan ment a győztes gólért, ám az eredmény már nem változott, ami azt jelenti, hogy a Dorogi FC továbbra is veretlen, ami a tabella negyedik pozícióját jelenti számára, míg a Puskás a kieső, 14. helyen áll.

Bekő Balázs: – Ez egy nagyon nehéz mérkőzés volt, intenzív, jó erőkből álló csapat ellen játszottunk, akik fociztak, jól és veszélyesen csináltak mindent, így egy nagyon nehéz próbatétel volt ez nekünk. Amit tudok dicsérni, az nyilvánvalóan a mentalitásunk, megállás nélkül mentek a srácok, akit becseréltem az hozzá tudott tenni a játékhoz, küzdött és hajtott mindenki, azt gondolom, jelen pillanatban ez a legfontosabb. A játékunk még nem mindig folyamatos, nyilván ez ellenfélfüggő is, és mi is keressük még azokat a területeket, amiben fejlődnünk kell, úgyhogy dolgoznunk kell tovább, de a mai teljesítményünk ezek fényében rendben volt és hatalmas pozitívum, hogy továbbra is veretlenek maradtunk.

Vanczák Vilmos: – Ha csak a végkifejletet nézzük, korábbi NB II-es csapatról lévén szó az 1-1-es döntetlen nem rossz eredmény. Ugyanakkor a mérkőzést tekintve azt mondhatjuk, hogy domináltunk, ám becsúszott egy buta hiba, amit az ellenfél kihasznált, mégpedig úgy, hogy kapura lövési kísérletük sem volt, miközben nekünk hatalmas ziccereink akadtak. Ezt a meccset simán meg tudtuk volna nyerni, ha berúgjuk azt a második gólt. Ugyanakkor elégedett vagyok a fiúkkal, mondtam is nekik, hogy megértem a csalódottságukat, hiszen még az ellenfél is elismerte, hogy nekünk kellett volna nyernünk. Ám a futball már csak ilyen, gólra játsszák.