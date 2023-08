Sorozatban negyedik bajnoki győzelmére készült az Opus Tigáz Tatabánya az NB III. Észak-Nyugati csoportjában. Az ellenfél ezúttal a Balatonfüred volt, amelyet tavaly a Bányász kétszer is elvert, idén pedig négy ponttal kezdte a szezont. Gyürki Gergő csapata ugyanazzal a felfogással lépett pályára hazai közönség előtt, mint a Zalaegerszeg ellen két hete: a hibrid 3/4 védős felállás előtt Kovács István szűrt.

A Balatonfüred láthatóan nem találta a helyét az első játékrészben, hiszen a Tatabánya agresszív letámadása mindig célt ért, így a piros mezes füredi gárda általában céltalanul rúgdosta fel a labdákat. Az Opus Tigáz Tatabánya a taktika ezen két elemében kiemelkedő volt az első félidőben: az agyig tekert letámadás, és a második labdák kíméletlen megszerzése, agresszív egy az egy elleni játékkal megspékelve megfojtotta az ellenfelet - ahogy a Zalaegerszeg ellen, úgy a Balatonfüred ellen is működött ez a taktika. Pedig a vendégjátékosok szinte mindegyike magasabb volt, mint a hazaiak, mégis működött. Ennek meg is lett az eredménye, egy alapvonal közeli szabadrúgást ívelt be a csapat a tizenhatosra, és az érkező Kiprich Dávid nem hibázott, megszerezte a vezetést a hazaiak javára. Ez neki a második gólja volt, hiszen az előző hazai meccsen, a ZTE ellen is betalált.

A szünetben Gyürki-mester lekapta a pályáról a védelmi vonal előtt remekül szűrő és osztogató Kovács Istvánt, valamint a szélen robotoló Forró Gyulát is. A 60. perctől kezdve aztán átvette a kezdeményezést a Balatonfüred, a Tatabánya letámadása kezdett alábbhagyni. A pirosak mezőnyfölénye még így is meddő volt, de egy egészen másik meccs kezdődött ekkor. A tréner Hadobás és Székely behozásával átállt az 5-4-1-es felállásra, nem titkoltan azzal a céllal, hogy valahogy ússza meg a csapat a kapott gólt. Ez a 89. percig egészen jól ment, ekkor viszont egy beadást Lóth Péter ahelyett, hogy megfogott volna, kiejtette, majd elkaszálta a támadót, így jogos tizenegyeshez jutott a Balatonfüred.

A mellettem ülő szurkolók egyöntetűen meg voltak arról győződve, hogy „Petya kifogja a tizit”, és igazuk lett: Lóth Péter gyönyörű vetődéssel hárította Török Milán büntetőjét. Az egész csapat a nyakába ugrott a bravúrt követően, amivel jóvá is tette a hibáját. Mondjuk az egész meccsen ezt az egyet kellett védenie, hiszen hiába játszott mezőnyfölényben a szünet után a Füred, lőniük nem nagyon sikerült. A maradék játékidőben már nem történt semmi, így az Opus Tigáz Tatabánya 1-0-ra nyert. Ezzel négyből négyes mérleggel áll a Bányász a tabella elején.

Összességében a Tatabánya talán az idei leggyengébb teljesítményét mutatta, hiszen nem játszott sem szépen, sem kreatívan, ellenben a Gyürki Gergő által elképzelt agresszív presszing remekül működött úgy 50 percig, aminek újabb három pont lett az eredménye. A játékvezetőre sem lehetett panasz, végig konzekvensen fújt, engedte a keményebb játékot, és a büntetőt is jogosan fújta be.