Vasárnap rendezték a Vármegyei Kupa második fordulóját, ahol több meglepetés is akadt. A legnagyobb talán az, hogy a másodosztályú Csolnok 0-0-s döntetlent ért el az első osztály bajnoki címére törő Koppánymonostor ellen, amivel tovább is jutott. A vendégeknél néhány kulcsjátékos ugyan nem játszott, de így is elvárható lett volna a továbbjutás, ami nem jött össze, így a Koppánymonostor igen korán búcsúzni kényszerült a kupától. Így legalább koncentrálhatnak a bajnokságra. Ami a másik meglepetést jelentette, az a kétszeres címvédő Tata kiesése. Wéber Roland csapata az elmúlt két évben egyaránt megnyerte a Vármegyei Kupát, két évvel ezelőtt pont a Nyergesújfalu ellen. Most a Nyerges visszavágott. Pedig a Tata szerezte meg a vezetést, ráadásul a tavalyi döntőben legyőzött Lábatlantól igazolt Nagy Attila duplájával, ám Mann Patrik duplázni tudott, így a második félidő elején már 2-2 volt az állás. A szünetben beállt Putnoki Árpádnak leizzadni sem nagyon volt ideje, hiszen az 58. percben a kiállítás sorsára került. Az emberelőnyben futballozó Nyergesújfalu kihasználta ezt a lehetőséget, és két góllal eldöntötte a továbbjutást.

A Bábolna számára kötelező feladat volt az Oroszlány legyőzése, és ez sikerült is. Az Oroszlány a harmadosztályban szerepel, és ugyan egy másodosztályú klubot búcsúztatott az előző körben, mégsem volt esélye az első osztályú Bábolna ellen. Ennél szorosabb meccset játszott a szintén harmadosztályú Ete az első osztályban szereplő Tát ellen. A hárombetűs települések csatájából azért a papírforma szerint a Tát jött ki jobban, de az első félidő szoros volt. Végül Kun Imre csapata 3-1-el ment tovább. A Lábatlannak játszania sem kellett, ugyanis a Piliscsév nem állt ki, így Karcagi Pál csapata izzadtságcseppek nélkül kvalifikálta magát a harmadik körbe.

A Tatai AC mellett még két első osztályú csapat is búcsúzott. Az egyik az Esztergom volt, amelynek kezdőcsapata csak nyomokban emlékeztet a tavalyira, annyira kicserélődött a kerete. A Sárisápnál az állandóságban hisznek, így egy-két erősítés volt csak Fenyvesi László csapatában. Ennek meg is lett az eredménye, Yousif vezetésével a Sárisáp 6-0-ra nyert. Ráadásul a vendégeknél az a furcsa helyzet állt elő, hogy a csapatban egyszerre három kapus is volt pár percig: a tényleg kapuban kezdő, friss igazolás Kálló Roland végig játszott, Sándor Gábor pedig a mezőnyben kapott helyet. A rutinos kapus számára ez nem újdonság, a megyei első osztályban ugyan általában kapus volt Sárisápon, de az Öregfiúk bajnokságban a Vértesi Erőmű csapatánál támadót játszott, és 22 gólt szerzett. Melléjük még Fenyvesi László becserélte Tőzsér Tibor Andrást is az 58. percben, így Sándor Gábor 62. perces lecseréléséig három kapus is volt a Sárisáp csapatában. A másik búcsúzó első osztályú klub az Almásfüzitő volt, miután 3-2-re kikapott hazai pályán a Kecskéd ellen. A két első osztályú csapat remek meccset vívott egymással, és sokáig a hazaiak vezettek, ám a találkozó utolsó tíz percében nagyon éles volt a Kecskéd, és két szerzett góllal fordítani tudtak.