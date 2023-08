A csütörtöki remek, Fábián Sára révén kvótát és a női légpisztolyos csapat jóvoltából egy ezüstérmet hozó nyitónap és a visszafogott pénteki szereplés után, szombaton komoly reményekkel kezdte a napot a magyar csapat, a férfi légpuskásoknál ugyanis versenyzője Pekler Zalán és Péni István is egyértelműen döntős, utóbbi pedig kvótás reményekkel szállt versenybe.

A mezőny nemcsak minőségét, hanem mennyiségét tekintve is világbajnoksághoz méltó volt, ugyanis 131 sportoló lépett lőállásba a 10 méteres számban, melynek alapversenyét két csoportban lőtték az indulók. Az első csoportban a háromszoros Európa-bajnok Péni volt érdekelt. Az UTE klasszisa hullámzóan teljesített, az első két tizes sorozata közepesre sikerült (104,1 és 103,7 kör), a következő kettő viszont remekül (106,1, és 105,7), az utolsó kettő aztán ismét visszafogottabbra (103,8, és 103,7), így 627,1 körrel zárt és már ekkor biztos volt, hogy nem kerülhet a döntő közelébe, végül a 37. lett.

A második csoportban lőtt Pekler Zalán és Hammerl Soma. Az Európa Játékokon négy aranyérmet nyert Pekler Lengyelországban az olimpiai kvótát is megszerezte, így ebből a szempontból nem volt rajta teher, s talán ennek is köszönhetően sokáig kiválóan lőtt. Negyven lövés után (105,6, 104,2, 105,3, 105,7) a közvetlen élmezőnyben állt, az utolsó húsz lövésébe azonban egy 9,5 és egy 9,8 körös is becsúszott, ami sokban került, végül 629,1 körrel a kilencedik helyen fejezte be az alapversenyt, mindössze két tizeddel lemaradva a nyolcas döntőről.

Hammerl a hatból csak a harmadik tizes sorozatában volt kiemelkedő (105,2), a többiben rendre volt egy-két alacsonyabb eredménye, így 626,3 körrel a 47. lett. A csapatversenyt Peklerék 1882,5 körrel a negyedik helyen zárták, a bronzérmes horvátoknál egy körrel volt rosszabb az eredményük.