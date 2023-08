MOL Magyar Kupa, 2. forduló

Augusztus 26, szombat, 16:30

Zsámbéki SK-Úrkút SK

Ahogy a Dorog, úgy a Zsámbék is Veszprém vármegyei ellenfél ellen szerepel a MOL Magyar Kupa 2. fordulójában, azonban itt nincs osztálykülönbség, hiszen mindkét gárda a vármegyei első osztályban szerepel. Ez tavaly még nem így lett volna, de a Zsámbék most esett vissza az NB III.-ból. Az Úrkút viszont feljuthatott volna, hiszen bajnokként zárta az előző kiírást (is), de nem kívánt osztályozni, helyette a második helyen záró Pápa harcolhatott az NB III.-ért, de ez nem jött össze.

Az Úrkút egyébként óriási dominanciát alakított ki Veszprém vármegyében, hiszen az előző 13 kiírásból hétszer voltak bajnokok, és az elmúlt 15 évben csak kétszer nem zártak a dobogón, így bőven kijelenthető, hogy Veszprém vármegyei legjobb csapata érkezik Zsámbékra. A Bodó László vezette Zsámbéki SK sorozatban kétszer lett bajnok, mielőtt feljutott az NB III.-ba, ahonnan kiesett, így újra a bajnoki címre törnek a zöld-fehérek. Az Úrkút már játékban van, hiszen a Veszprém vármegyei bajnokságban már két kört rendeztek, és nem vádolható a csapat azzal, hogy beragadt volna a rajtnál: két meccs, két győzelem, tizenegy rúgott, és nulla kapott. Ezzel szemben a Zsámbék még várakozik a rajtra. A kupakiírás első körben a Zsámbék egy másik bajnokcsapatot, az Ásványrárót búcsúztatta, míg az ellenfél a Zalaszentgrót elleni 2-1-es sikerrel érte meg a második fordulót.