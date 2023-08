A két klub ellentétes utat járt be az előző szezonban, hiszen amíg a Zsámbék sereghajtóként búcsúzott az NB III.-tól, addig az Ásványráró megnyerte a Győr-Moson-Sopron vármegyei másodosztály Északi-csoportjának bajnokságát. Erősségben ezzel hivatalosan mindketten a területi első osztályhoz csatlakoznának, azonban a bajnok Ásványráró nem kívánt élni a lehetőséggel, így ezt a szezont nem az első-, hanem a másodosztályban tölti majd. Bodó László csapatának viszont egyértelmű célja a bajnoki cím megnyerése, és a kupában is jól szokott szerepelni, az elmúlt szezonokban több, magasabban rangsorolt csapatot is búcsúztatott. Most viszont az első körben egy alacsonyabban lévőt kellene. Egy bajnokcsapat ellen mindig nehéz, főleg úgy, hogy a Zsámbéktól egy kezdőcsapatnyi játékos távozott a kiesést követően.

MOL Magyar Kupa, 1. forduló

Augusztus 6, vasárnap, 16:30

Ásványráró KSE-Zsámbéki SK