A legalsóbb liga is bemutatkozik a hétvégén. Itt is voltak változások mindkét osztályban, a Tardos és a Tatabányai Vasas feljutott, a Dunaalmás visszakerült a déli csoportba, új indulóként pedig újra köszönthetjük a Kocs és a Széchenyi TSE csapatát, míg a Várgesztestől és a Bajnától (egy időre biztos) elbúcsúztunk. A déli csoportban rögtön egy rangadóval kezdődik a szezon, az Ete szákszendre utazik. Az Ete és a Császár tavaly még két közös csapatot is indított, most külön próbálkoznak. A visszatérő Kocs Bakonyszombathelyen kezdi meg szereplését, a Bokod pedig Bársonyoson szerepel. A Csém elhozhatja a három pontot a meggyengült Dad otthonából. A visszakerülő Dunaalmás hazai pályán fogadja a Rédét, ez jó nagy túra lesz a vendégeknek. A Császár az előző szezon ezüstérmesét, a Banát fogadja.

Északon csak négy meccs lesz, hiszen az Oroszlány-Bajóti Szikra találkozó elmarad. A TABAK Annavölgyön nyitja a szezont, az újonc Széchenyi TSE Naszályon vizitál majd az első körben. A tavaly kissé hektikus Pilismarót a Vértestolna elleni győzelemmel szeretné nyitni a szezont, míg a dobogóra hajtó Szomód Süttőre utazik az előttünk álló hétvégén. Ezen csapatok jól ismerik már egymást, hiszen az előző szezonban is egymás ellen futballoztak.