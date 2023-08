Pető Tamás csapatánál elég sok változás volt a nyáron: a klub a napokban adminisztrációs okok miatt új névre lett keresztelve: a VLS-től búcsúzva az új megnevezés Practical VSC (Veszprémi Sport Club) lett. A játékoskeretben is voltak változások, Gálfi Zoltán Norbert mellett Bonnyai Márk, az NB I-es múlttal rendelkező Balázs Zsolt, Varga Márk, Tóth László és Petres Márk is elbúcsúzott a csapattól. Ahogy a kezdőkapus Héninger Bendegúz is, aki az NB II-ből kieső Szentlőrinc gárdájához csatlakozott.

A pályahelyzettel kapcsolatban Szabó Péter ügyvezető elmondta, mindent megtettek annak érdekében, hogy visszatérhessen a gárda az egykori otthonába, a Városi Stadionba, de az őszi szezon hazai mérkőzéseit egyelőre még Pápán kényszerülnek megrendezni. Az edzéseket addig is Gyulafirátóton végzi az együttes, amely a téli időszakban már az Aréna szomszédságában épülő stadion műfüves pályáján készülhet majd a tavaszra. Szabó Péter zárásként úgy fogalmazott, az egyesület célja továbbra is egyértelmű: a bajnoki cím megvédése mellett ismét megpróbálják kiharcolni a feljutást.