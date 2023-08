Az év egyik legforróbb napján Komárom – ahogy Vörösházi Tibor főszervező fogalmazott – kultikus helyén, a Czibor Zoltán Városi Sporttelepen fogadták a csapatokat a Duna-partiak. A főszervező – aki a Komáromi Sporthagyományokat Őrző Kerekasztal elnöke is egyben – elmondta: bíznak abban, hogy akik városukban érkeztek, a labdarúgáson keresztül egy kicsit tanultak is, és az élményeken kívül értékeket is hazavisznek majd a résztvevők. Úgy gondolja, hogy a rendezvényüknek turisztikai jelentősége is van, hiszen aki odaérkezik, az látni is szeretne valamit a városból.