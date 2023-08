MOL Magyar Kupa, 2. forduló

Balatonfüredi USC-Dorogi FC

Augusztus 26, szombat, 16:30

A Dorog szombaton lép pályára a MOL Magyar Kupában, az ellenfele a második körben a Balatonfüredi USC lesz. Ez a Balatonfüred nem összetévesztendő az NB III.-ban szereplő Balatonfüreddel, amellyel a Dorog ebben a hónapban már játszott, az a találkozó döntetlennel ért véget. A mostani ellenfél a Veszprém megyei első osztályban szerepel, ahol már el is kezdődött a bajnokság.

A hazai csapat két meccs után három ponttal áll, hiszen a Fűzfői AK elleni nyitómeccset elveszítette, viszont előző hétvégén a Várpalota ellen 7-0-ra nyert. A Dorog eredményeit jól ismerjük az NB III.-ból, a csapat négy meccs után veretlen, ami a negyedik helyet jelenti a tabellát. A Dorog a Mór elleni 3-0-s sikernek köszönhetően jutott a MOL Magyar Kupa 2. fordulójába, míg a Balatonfüred a Rábapaty csapatát verte 4-1-re. Ez az eredmény azonban csalóka, hiszen a rendes játékidőt 1-1-el zárták a felek, de a hosszabbításban hármat is bepakolt a Balatonfüred. A csapat egyébként a balatonarácsi pályán rendezi a hazai mérkőzéseit, amely Balatonfüred része, így a Dorog-szurkolók kiélvezhetik a Balaton adta lehetőségeket is ebben a hőségben.

A Dorogi FC soros ellenfelének kapusa az a Filipánics Bálint, aki az RTL alkalmazásában áll. Szerepelt az Éjjel-Nappal Budapest című műsorban, majd a Survivor nevű műsorban is sikereket ért el. Filipánics a kapuban is maradandót alkotott, hiszen az NB II.-ben, és az NB III.-ban is rengeteg alkalommal pályára lépett.