A következő szezontól bővül az esztergomi felnőtt rögbicsapatok száma, hiszen a rekordbajnok és jelenleg is bajnoki címvédő férfi és az ugyancsak élvonalbeli, legutóbb ezüstérmes női együttes mellett az NB II-es férfibajnokságban is indít egy együttest a klub, mégpedig Esztergomi Apródok néven. A másodosztályú gárda indításának fő célja, hogy a klub közössége tovább épüljön és a legfiatalabbtól a legidősebb korosztályig mindenki megtalálja a helyét a Vitézeknél.

Az NB II-s indulás a fiataloknak tökéletes lehetőséget nyújt ahhoz, hogy felvegyék a felnőttbajnokság ritmusát, majd adott esetben beépüljenek az élvonalbeli felnőttcsapatba. A klub idősebb játékosai ráadásul tökéletes példát mutathatnak a junioroknak, hiszen több olyan "öregfiú" is csatlakozik az újonnan verbuvált csapathoz, aki korább nem csak esztergomi szinten, hanem a magyar mezőnyben is kiemelkedőt nyújtott. Akik esetleg nem jutnak elegendő játéklehetőséghez az NB I-ben, vagy éreznek még magukban energiát, azoknak is tökéletes lehet egy kis plusz játékra az NB II.

A másodosztályú bajnokságot a 2023-24-es szezonban hét csapat alkotja majd. Egyébként lesz kiből választani a Vitézeknél, hiszen az esztergomiak első és második csapatának keretét jelenleg összesen 66 játékos alkotja, és hol van még a szezonkezdet...