NB III., Északnyugati csoport, 3. forduló

Budaörs–Opus Tigáz Tatabánya

Budaörs, vasárnap, 17.30.

A Budaörs csapata sem lesz ismeretlen a Tatabánya számára, hiszen az előző bajnokságban is csoporttársak voltak. A nyáron Bekő Balázs (aki éppen a Dorogot vette át) és a korábbi tatabányai játékosok távoztak a csapattól, viszont több rutinos játékossal is erősített a gárda még abból az időből, amikor a Tatabányán játszotta a hazai meccseit.

A Pest vármegyei gárda nem kezdte jól a bajnokságot ifj. Bognár György vezetésével, hiszen a Dorogtól és a Bicskétől is vereséget szenvedett az első két körben, ráadásul még gólt sem rúgott eddig és a 14., kieső helyen áll. Legutóbb a MOL Magyar Kupában már összejött a gól, a szintén NB III.-as Balatonfüred csapatát verték 5-2-re (amely most a Dorog ellenfele lesz), így már ráéreztek a gólszerzés ízére. Mint jól ismert, a második helyen álló Tatabánya két győzelemmel kezdte az NB III.-as bajnokságot, ráadásul a kupában is sikerült továbbmennie, így egyelőre minden meccsét megnyerte a Gyürki-csapat, és ezt a sorozatot szeretnék Budaörsön tovább nyújtani.