A hétvégén rajtoló, budapesti atlétikai világbajnokságon nemcsak vármegyei sportolóink (Molnár Janka, Wahl Zoltán és Lesti Dia) lesz majd ott, hanem a Tatabányai Sport Club négy szakembere is: Hoffer Krisztina és Kutnyánszky Janka mellett Tégi Marcell pályabíróként dolgozik majd, Szöllősi Miklós pedig a versenybíróság irányítójának segítője lesz.

Ahogy arról a klub Facebook-oldalán beszámoltak, Szöllősi Miklós: 1973 óta versenybíráskodik, 1976-tól pedig versenyszervezőként is segíti a sportágat. Az általa szervezett versenybíró tanfolyamokon közel kétszázan tették le a vizsgát, köztük Hoffer Krisztina és Tégi Marcell is.

− Az 1994-es budapesti mezei-vb volt az első világverseny, ahol közreműködtem versenybíróként, majd körülbelül tizenöt évig a hazai világversenyeken szintén bíráskodtam. Most a versenybíróság irányítójának a segítője leszek − részletezte Szöllősi Miklós, aki annak idején többek között a tatai Eötvös József Gimnáziumban is segített kinevelni egy versenybíró-nemzedéket Kovács András testnevelő-futó segítségével. A több mint két évtizeddel ezelőtti gimisek aztán számos kisebb-nagyobb viadalon öregbítették a város és az iskola hírnevét is. Rendszeres segítői voltak például az edzőtáborban megrendezett versenyeknek, a minimarathonnak, hogy csak néhányat említsünk. Mindemellett például ő volt a millenniumi Bécs-Budapest Szupermaraton versenyigazgatója is, a megyei atlétikai szövetség főtitkáraként is fáradhatatlanul segítette a sportágat,