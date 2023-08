Downhill kerékpárverrsenyt rendeznek Esztergomban augusztus 6-án. Ebben az extrém sportágban nagy jelentősége van a gravitációnak, a nyeregbe pattanók eme brutális erőnek engedelmeskedve ereszkednek alá száguldva a szédítő magasságokból lefelé, hogy speciális adottságú bicajaikkal a végén épségben érjenek célt. Tudjuk, hogy Esztergom nincs híján a szédítően meredek utaknak, helyszíneknek, így bizonyára izgalmas és látványos versenynek nézünk elébe.

A hőskornak számító 70-es, 80-as években az volt az igazi nagy vagány gyerek Esztergomban, aki fittyet hányva a Várhegy mentén futó rendkívül meredek útra az azon haladó közforgalomra és a persze a KRESZ-re is, és bevállalta, hogy végigszáguld ezen a szakaszon. Itt két fő veszélyforrás is adódott anno, az egyik maga a meredek út, a másik az út vége, ami gyakorlatilag egy olyan kis tér, mely közvetlenül a Kis-Duna partján található. Amennyiben az illető mégsem bukott el a szédítő magasságból való leereszkedés közben, akkor még mindig ott volt a „hogyan álljak meg a végén és hogy ne zúgjak bele a folyóba?” kérdés. Az idők változnak, miként a bringák és azok használói is, de a helyszín, az útvonal nem, az Urban Downhill versenyzői most vasárnap közel ugyanott haladnak majd. A downhill műfaj az egyik, ha nem a legveszélyesebb ága a kerékpáros extrémsportoknak. Persze pont ez adja a szépségét és izgalmát is. Az augusztus 6-ai, vasárnapi esztergomi futamok a Várhegy északi bástyájánál található Szent István megkoronázása szobortól indulnak és a fent említett vízparti sétánynál lévő József Attila térnél érnek véget. A 900 méter hosszú pálya mintegy 60 méteres szintkülönbséggel bír, de hogy ne legyen ilyen egyszerű a feladat, a futamok versenyzőinek 7 különféle épített elemmel, kisebb és nagyobb ugratókkal, droppokkal, step down-okkal és egyéb meglepetésekkel is meg kell küzdeniük. Az esztergomi „Urban Downhill” futam folytatása Pannonhalmán lesz, ahol szeptember első hétvégéjén újra száguldanak a szakág különc bajnokai. A programokról, részletekről, jelentkezési feltételekről az urbandh.hu oldalon lehet több információt kapni.