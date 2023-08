A vármegyei másodosztályban induló csapatok száma eggyel csökkent a 2021-22-es szezonhoz képest: a bajnok Almásfüzitő az első osztályban folytatta szereplését, a harmadik helyen végző Pilismarót, a 11. Bajót, a 12. Süttő és a 15., utolsó előtti helyen végző Bana pedig a harmadosztályra nevezett tavaly nyáron. A hatodik helyezett Ete és a 16., utolsó helyen záró Császár egyesült, így Császár-Ete néven folytatta szereplését. A hat távozó helyére csak öten érkeztek: az első osztálytól búcsúzó Nagyigmánd, valamint a harmadik vonalból fellépő Baj, Bakonysárkány, Dunaszentmiklós és Zsámbék II. A bajnokság így 15 csapattal zajlott le.

Bajnoki cím mellett kupadöntő

Komoly hullámvasutazáson ment keresztül a lábatlani futball az elmúlt éveben: miközben 2016-ban még ezüstérmesek voltak a megyei bajnokság első osztályában, addig három évvel később már nem volt felnőtcsapat a településen. A 2020-as újraindulás viszont eddig sikertörténet, melynek csúcsaként idén megnyerte a másodosztályú bajnokságot a lábatlani gárda. A tavalyi hetedik hely ellenére ez nem volt teljesen váratlan, hiszen amellett, hogy a csapat sokat erősödött azóta, Karcagi Pál személyében az egyik legelismertebb vármegyei szakember ült le a kispadjára. A Lábatlan (amellett, hogy a második helynél egyszer sem állt hátrébb), a kilencedik fordulóban vette át végleg a vezetést és magabiztosan, kilenc pont előnnyel végzett az élen. A lábatlaniak a vármegyei kupában is bravúrosan szerepeltek, ahol egészen a döntőig jutottak. Bár ott a Tata 4-1-re verte őket, másodosztályú csapatként így is bravúros teljesítményt nyújtottak.

A Mocsa évek óta élcsapatnak számít a másodosztályban, 2016 óta nem végzett az ötödik helynél hátrébb. Ezúttal 2021-hez hasonlóan ismét ezüstérmet szereztek. Sokáig tartották a lépést a bajnoki címért folyó harcban a Lábatlannal, tavaszra azonban "elfogytak". A bajnoki címre így nem volt esélyük, de a második helyüket sem fenyegette veszély. A mocsaiak adták egyébként a bajnokság egyik társgólkirályát a 32 gólos Csizmadia Rajmund személyében.

Gyenge rajt után remek folytatás

A Tokod az előző szezon kilencedik helye után bravúros teljesítményt nyújtva felért a dobogóra. Pedig nem így indult számukra a bajnokság: első öt mérkőzésüket zsinórban elveszítették, ekkor kevés jel utalt arra, hogy dobogón végezhetnek. Innentől kezdve viszont alaposan összeszedte magát a csapat, amely remek szériát produkálva, mérkőzéseinek többségét megnyerve végzett a harmadik helyen. A bajnokság másik társgólkirálya a tokodi Zsolnay Zsolt Pál lett 32 góljával.

Hasonló cipőben járt az előző szezon ezüstérmese, a Csolnok is. Öt forduló után mindössze három pontjuk volt, de aztán ők is összekapták magukat és végül – ugyan a dobogóra kerülésre is megvolt az esélyük – a negyedik helyre futottak be. Ez ugyan visszaesés az előző szezonhoz képest, de a gyenge szezonrajt után megsüvegelendő teljesítmény.

Szoros volt a középmezőny eleje

A Zsámbék II. (az NB III-ban induló csapat tartalékja) az előző szezonban a harmadik helyen végzett a harmadosztály Északi csoportjában, tavaly nyáron pedig elindult a második vonalban. A csapat szinte végig a középmezőnyben szerepelt, az utolsó négy mérkőzését azonban egyaránt megnyerte és ezzel felkapaszkodott az ötödik helyre, amely egy újonctól remek teljesítmény.

Piliscséven az elmúlt évek sanyarú szereplése után (folyamatos küzdelem a kiesés elkerüléséért) a mögöttünk hagyott szezonra végre egy ütőképes brigád jött össze, amely (különösen az előző szezonok után) jó teljesítménnyel a hatodik helyre futott be. Úgy tűnik, hosszú stagnálás után pozitív fejlődési pályára állt a település labdarúgása.

Félig üres a pohár, vagy félig tele? - kérdezhetnék Bakonysárkányon, nem minden ok nélkül. A sárkányiak tavaly az utolsó fordulóban bukták el a bajnoki címet a harmadosztály Déli csoportjában és lettek végül másodikak, újoncként azonban parádés rajtot vettek a második vonalban: az első 12 fordulóban mindössze öt pontot vesztve a harmadik helyen álltak, mindössze négy pontra a listavezető Lábatlantól. Ekkor azonban kipukkadt a két fronton is harcoló (a játékosok többsége a vármegyei U19-es bajnokságban is játszott) fiatal gárda és végül a hetedik helyre csúszott vissza. Újonc csapattól ez összességében nem rossz teljesítmény, így maradjunk annyiban: félig tele a pohár. A jövő mindenesetre az övék.

Az előző szezonban a 10. helyen végző Gyermely különösebb formaingadozások nélkül jött be a nyolcadik helyre, helyezésben és pontszámban is javítva az előző bajnoksághoz képest. Tipikus másodosztályú középcsapat vármegyénkben a gyermelyi.

Az első és a harmadosztályból is a középmezőny végén

A Nagyigmánd az előző évek tragikus szereplése (tavaly például utolsó hely a vármegyei bajnokság első osztályában, mindössze egy pontot szerezve) ezúttal már a másodosztályban indult. Úgy tűnik, az igmándiak itt megtalálták a helyüket: végig a középmezőnyben szerepeltek, és végül kilencedikek lettek. Némi szépséghiba, hogy az utolsó négy meccsüket egyaránt elveszítették, így nem értek oda a mezőny első felébe.

Az Ászár évek óta stabil középcsapatnak számít a második vonalban dobogóesélyek, mindamellett kiesési gondok nélkül is. A mögöttünk hagyott idényben sem változott a helyzet, ami ezúttal a 10. helyezést jelentette az ászáriak számára.

A Baj az előző szezonban a harmadosztály Északi csoportjának negyedik helyén végzett. A másodosztályba felkerülve remekül kezdtek, négy mérkőzés után csak két pontot vesztettek (igaz, egy adminisztratív hiba miatt négyet le is vontak tőlük). Később azonban jött egy kilenc meccses nyeretlen széria, így visszacsúsztak a középmezőny végére. Ezt követően stabilizálták teljesítményüket és végül kiesési problémák nélkül végeztek a 11. helyen.

Kisbéren a 2020-as feljutás után nagy reményekkel vágtak neki a másodosztálynak, ahol tavaly negyedikek lettek. A mögöttünk hagyott szezonban a dobogós álmokból azonban semmi sem lett. Ősszel ugyan még a középmezőnyben szerepeltek, tavaszra azonban teljesen szétestek: mindössze hat pontot szereztek és a 12. helyre csúsztak vissza. Kezdhetnek mindent elölről...

Az előző szezonban a harmadosztály Északi csoportjának második helyén végző Dunaszentmiklós ugyancsak újoncként vágott neki a bajnokságnak. Két gól nélküli döntetlennel kezdtek, de az ősz folyamán már csak további két pontot tudtak szerezni, így az őszt nyeretlenül, sereghajtóként zárták. Tavasszal azonban alapos formajavuláson estek át, további 21 pontot gyűjtöttek és a 13. helyre jöttek fel.

Az Ács a az élvonalból történő 2019-es borzalmas, nulla pontos kiesést követően továbbra sem igazán tudja összeszedni magát. A Kinizsi azóta is a másodosztály vert mezőnyéhez tartozik, ezúttal a 14., utolsó előtti helyen végzett a csapat. Húsz éve meg megye I-es bajnok, majd NB III-as csapata volt a településnek, nagy változások kellenének ahhoz, hogy az ácsi futball újra a régi fényében ragyogjon...

"Aranyos", de csúnyán végződő házasság

Ahogyan arról már beszámoltunk, tavaly nyáron a Császár és az Ete "összebútorozott". A Császár-Ete a bő keret miatt két csapatot is indított. A harmadosztály Déli csoportjában induló második csapata hozta a várt eredményt és bajnokságot nyert, az első számú együttes viszont roppant gyenge teljesítményt nyújtva lett "tökutolsó". A közösködésnek tehát egy harmadosztályú bajnoki cím és egy második vonalbeli utolsó hely lett az eredménye, amely végeredmény is egyben, hiszen a két település csapatai ismét külön utakra lépnek, mégpedig a harmadosztályban.

Megyei II. osztály, a végeredmény

1. Lábatlan 28 24 3 1 117-38 75

2. Mocsa 28 20 6 2 114-36 66

3. Tokod 28 17 2 9 97-63 53

4. Csolnok 28 16 1 11 83-49 49

5. Zsámbék II. 28 15 2 11 84-67 47

6. Pilicsév 28 14 3 11 66-67 45

7. Bakonysárkány 28 14 1 13 85-64 43

8. Gyermely 28 12 6 10 65-57 42

9. Nagyigmánd 28 9 6 13 69-94 33

10. Ászár 28 9 5 14 57-78 32

11. Baj* 28 9 7 12 66-71 30

12. Kisbér 28 9 1 18 50-89 28

13. Dunaszentmiklós 28 6 7 15 57-69 25

14. Ács 28 6 4 18 43-94 22

15. Császár-Ete 28 2 2 24 22-139 8

* 4 pont levonva