A Fradi-drukkerek évek óta csak álmodozhatnak arról, ami most kijár a Tatabánya szurkolóinak. A kétezres évek közepén a Ferencváros előszeretettel kérte, hogy Siófokon kezdjék a bajnokságot, így az augusztusi nyárban nem csak meccset lehet nézni, de meg lehet mártózni a Balatonban. Ugyan az előrejelzések szerint az időjárás a hétvégén nem idézi Miamit, de ettől függetlenül jó túra várhatja a lelkes tatabányai szurkolókra, hiszen Balatonalmádiban lép majd pályára a csapat. Itt is igaz, ami a többi NB III.-as csapatunknál, azaz az Opus Tigáz Tatabánya már játékban van, míg a Balatonalmádinak ez lesz az első tétmeccse. A hazai gárda egyébként az előző szezont a Veszprém vármegyei első osztályban játszotta, ahol a negyedik helyen zárt, míg a Tatabánya az NB III. Nyugati-csoportjának második helyén végzett, így osztálykülönbség van a két alakulat között. Ráadásul Gyürki Gergő csapata jó formában kezdte ezt az évet is, hiszen a Zalaegerszeget és a Győrt is legyőzte már a bajnokságban. A Balatonalmádi ellen így aztán kötelező a győzelem. A hazaiak stadionja egyébként konkrétan a Balaton partján fekszik, így egy nagyobb felszabadító rúgással a vízbe kerülhet a laszti. A Wesselényi-strand sétatávolságban van, így a találkozó előtt, a bátrabbaknak után azt is meglátogathatják a szurkolók.

MOL Magyar Kupa, 1. forduló

Augusztus 6, vasárnap, 16:30

Balatonalmádi SE-Opus Tigáz Tatabánya