Katona Géza 1962-ben, alig tízévesen korában állt be a Bányász kötelékébe, mint fiatal birkózó. Sportpályafutása egészen 1976-ig tartott, később pedig edzőként dolgozott, majd 1988-tól napjainkig, 35 éven keresztül a Tatabányai Sport Club birkózóinak vezetőedzője lett.

Katona Géza tavaly júniusban töltötte be a 72. életévét, akkor döntött úgy, hogy ideje átadni a stafétát utódjának, Ungi Lajosnak.

A pozíció átadása előtt azonban a leköszönő vezetőedző még kötelességének érezte, hogy a szakosztály terme komoly felújításon essen át. A közelmúltban be is fejeződtek a munkálatok, a teremben kicserélték a szőnyeg burkolatát, amely a jövőben Bányász-kék színben pompázik, a falakra serlegtartó polcokat szereltek, de ízléses faliszekrényt kaptak a birkózócipők is. Így Katona Géza immáron büszkén és elégedetten adhatja át a szakosztály és az edzőterem vezetését.

A falon egyébként helyet kapott Katona Géza és a Szakosztály egyik legnagyobb büszkesége, az olimpiai negyedik helyezett Takács János korabeli portréja is, de kerültek fel képek a birkózó szakosztály alapításának korszakából is. A fontos eseményről Facebook-oldalán számolt be az egyesület.