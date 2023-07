A híradások arról számoltak be, Milánóban igen heves esőzések vannak, erősen fúj a szél. Plásztán Attila is megerősítette, hogy igencsak viharos az idő, hétfőn is többször eleredt az eső. Hozzátette, a versenyt megelőző nap második felében a lányok már teljes egészében a másnapi megmérettetésre koncentráltak.

Kedden 8 óra 30 perckor kezdi a vívást Büki Lili, majd a többiek, Muhari Eszter és Kun Anna is pástra lépnek.