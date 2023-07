A Dorogi FC felkészülésének második edzőmérkőzésére Somorján került sor szombat délelőtt a szlovák másodosztályú FC STK 1914 Samorín otthonában, ahol egy faultokkal is jól megtűzdelt mérkőzésen maradt alul a csapat 3-1 arányban. Hamar, rögtön a 4. percben megszerezte a vezető találatot a fehér mezes szlovák együttes, egy távolról jól eltalált lövés után, 1-0. Ezt követően a hazaiak labdabirtoklása jellemezte a további perceket a szombati találkozón, a dorogiak előszőr a 15. percben jutottak el lehetőségig Barna révén, de a hazai kapus hárítani tudta a távoli átlövést, majd 27. percben sajnos ismét kényszerű cserére került sor, Vígh hagyta el a pályát.

A 32. percben aztán ismét nem állt a piros-feketék mellett a szerencse, újabb átlövés jutott a kapuba, miután számukra szerencsétlenül pattant meg egy blokkolni igyekvő védő lábán, 2-0. Az újabb kapott gól után nem kellett sokat várni a mieink góljára sem, egy Szerencsi szögletet váltott gólra Lénárth Tamás fejjel, 2-1. Csupán pár perc maradt hátra az első játékrészből, de Tulipán remek védései is kellettek ahhoz, hogy ne változzon az eredmény a szünetig.

A második félidő elején is feljegyezhettünk Tulipán bravúrt, aztán a 60. percben a Bekő-csapat előtt is adódott lehetőség, Papp átadásából lőtt fölé Barna Gergő. A játékrész derekán már sok fiatal játékossal futballozó csapat továbbra is igyekezett fegyelmezetten védekezni, de Belányi jó teljesítményére is szükség volt, aki előbb a 65. percben hárított nagyot, majd egy kavarodást követően is jó helyen állt az ellenfél centerezése után. A hazaiak fölénye végül a 83. percben érett góllá, igaz Belányi ebbe a lövésbe is beleért, de szerencsénk ezúttal sem volt, 3-1. Az óriási hőség mind a két csapat dolgát játékát megnehezítette, mind két fél sok faulttal játszott, de a 90 perc megérdemelt hazai sikerrel zárult.