Napról napra egyre több játékost jelent be az NB III. Észak-Nyugati csoportjában szereplő Dorogi FC. Arról már korábban beszámoltunk, hogy a klub vezetőedzője Bekő Balázs lesz, és arról is, hogy Berkó Ádám és Nagyházi Dávid a csapatot fogja erősíteni a következő szezonban is. Pénteken újabb két névvel bővült a keret. Azt követően, hogy a mögöttünk lévő 5 szezonban gyakorlatilag kirobbanthatatlan volt a dorogi kezdőcsapatból, újra a közös folytatás mellett döntött a 33. életévében járó balhátvéd, Papp Máté is.

„Június 29-én találkoztam a vezetőséggel és gyorsan meg is állapodtunk a közös folytatásról. A 6. szezonomra készülök a klub színeiben és bízom benne, hogy a következő időszak örömökben és győzelmekben gazdag lesz. Hajrá Dorog – nyilatkozta a klub hivatalos honlapjának Papp Máté.

Kapusfronton is lesz állandóság, hiszen a 32 éves hálóőr, Tulipán Ákos is Dorogon marad. 2021 nyarán Ceglédről tette át székhelyét Dorogra, bár az előző szezonban csak harmadik számú kapus volt Molnár Zsombor és Borsos Vilmos mögött, így egyetlen alkalommal volt a kezdőcsapat tagja. Borsos Vilmost egyébként ellenfélként láthatjuk majd Dorogon, hiszen a Budaörs csapatában szerepel majd a következő szezonban.

„A mögöttem hagyott évek alatt megtanultam, hogy nem szabad a múlton túl sokat rágódni, mert azon már úgysem tudunk változtatni. A tavalyi év nem úgy sikerült, ahogy azt csapatszinten szerettük volna és egyénileg is máshogy terveztem, de ilyen a futball. Innentől kezdve viszont csak a jelennel kell foglalkoznunk és a lehető legtöbb mérkőzést sikerrel venni. – mondta Tulipán Ákos.